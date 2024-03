GF, Perla Vatiero sta male: “Da giorni vomita e sviene”

L’ultimo confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha messo a dura prova la gieffina che non è riuscita a trattenere la lacrime nello studio del Grande Fratello. Mentre chiacchierava con alcuni suoi compagni di avventura nei giorni scorsi hanno capito tutti che parlavano in codice, sono in molti a pensare che provi un interesse per Alessio Falsone.

Le sue parole non sono piaciute affatto all’ex fidanzato, i due avevano deciso di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore ma il suo comportamento gli ha fatto venire molti dubbi. Tra le varie cose ha detto alla gieffina che non vuole essere il suo porto sicuro mentre lei si guarda intorno. Nella casa più spiata d’Italia Perla Vatiero è scoppiata in lacrime, quello che sta vivendo non è un momento facile. Federico Massaro ha criticato duramente il suo comportamento nei confronti di Mirko e Alessio e l’ha accusata di non avere valori. Tra loro è subito scoppiata una lite, Beatrice però ha chiesto al gieffino di smetterla perché ha notato che la ragazza non stava affatto bene.

A quanto pare Perla Vatiero sta male già da giorni al Grande Fratello, a rivelarlo è stata Rosy Chin. Questo è ciò che la gieffina si è lasciata sfuggire mentre era in giardino: “Fede si deve regolare, soprattutto se vedi che questa ragazza da giorni sta male, vomita e sviene ovunque”.

