Carlo Conti al timone del Festival di Sanremo: “Kermesse con tante sorprese e novità”

Nelle scorse settimane quando è stato fatto il suo nome come probabile conduttore della nuova edizione del Festival di Sanremo dopo l’addio di Amadeus Carlo Conti aveva detto di essere pronto a prendere in considerazione questa opportunità. Aveva rivelato che se la Rai gli avesse davvero proposto la conduzione della kermesse lui avrebbe cercato di capire se ha le giuste energie e l’orecchio moderno per scegliere le canzone, perché sono la cosa più importante.

In questi mesi in moltissimi hanno continuato a chiedersi chi approderà sul noto palco dell’Ariston nei panni di conduttore il prossimo anno e stamattina è finalmente arrivata l’ufficialità. Tramite un comunicato la Rai ha fatto sapere che sarà proprio Carlo Conti il nuovo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

La notizia è stata resa nota questa mattina al Tg1 durante l’edizione delle 8 ed è stato già rivelato che Carlo Conti condurrà non solo la prossima edizione del festival ma anche quella che andrà in onda nel 2026. Per lui non si tratta di un’esperienza nuova. In passato infatti ha già condotto tre edizioni di Sanremo, dal 2015 al 2017, conquistando non poco successo. Nel comunicato tra le varie cose si legge: “Il Direttore artistico è già al lavoro per una kermesse con tante sorprese e novità.“

