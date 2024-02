Annalisa pensa all’Eurovision Song Contest: cosa ha detto la cantante

Tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2024 c’è anche Annalisa con il brano ‘Sinceramente’, le sue esibizioni sul famoso palco dell’Ariston durante le prime due serate hanno conquistato praticamente tutti. Intervistata da Super Guida Tv ha ammesso che pensa all’Eurovision Song Contest. Sarebbe un’incredibile opportunità e crede che ci pensano anche i suoi colleghi.

L’amatissima cantante ha fatto sapere che la canzone in gara alla 74esima edizione della kermesse musicale inizialmente non era stata scritta per il festival. Ha svelato che è nata all’inizio dell’estate, poi però hanno capito che aveva un grande potenziale. Per un periodo il brano è rimasto incompiuto, ci sono tornati in un secondo momento per farla volare il più possibile. Annalisa ha continuato dicendo che la canzone ha tante caratteristiche e tanti aspetti e lei è molto felice del risultato.

La splendida e nota cantante ha spiegato che la canzone ha una tematica per lei molto importante, cioè la libertà. Ha poi concluso dicendo che in ‘Sinceramente’ parla della libertà in generale, quella di tenersi stretti i propri spazi, i propri modi di gestire le persone senza essere giudicati da nessuno ma compresi.

LEGGI ANCHE -> Alessandra Amoroso sul nuovo fidanzato: “È stata una grande scoperta”