Enzo Iacchetti contro Sanremo: ecco cosa sogna da anni

Enzo Iacchetti ha rivelato un suo sogno segreto, di che si tratta? Prova da anni a far parte del cast del Festival di Sanremo, ma non nei panni di comico o conduttore come in molti potrebbero pensare, bensì in quelli di concorrente in gara. Molte volte ha proposto i suoi brani ma è sempre stato scartato, è però convinto che per via della sua lunga carriera nel mondo della televisione e dello spettacolo ci sia nei suoi confronti un pesante pregiudizio.

Ospite del BCT Festival del Cinema e della Televisione di Benevento il famoso e amato conduttore ha chiaramente che il suo sogno è quello di partecipare al Festival di Sanremo. Ha rivelato di aver scritto delle canzoni davvero belle, anche gli autori ne hanno scritte di belle per lui, ma è sempre stato inutile. Senza peli sulla lingua ha poi dichiarato: “In Italia non è come in America, qui c’è la convinzione che se uno fa il comico deve fare solo il comico. Ti dicono: se sei comico cosa canti a fare, lascialo fare a quelli che cantano.”

Enzo Iacchetti ha fatto sapere di aver cantato le sue canzoni durante i suoi spettacoli in teatro, si diverte molto a cantarle per il pubblico. Con le canzoni che negli anni la commissione di Sanremo gli ha bocciato ha registrato anche un album. Il conduttore e comico dopo molti rifiuti ha rinunciato a realizzare il suo sogno, se però Amadeus dovesse contattarlo accetterebbe subito.

LEGGI ANCHE -> Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extrauterina: come sta