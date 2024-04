Paolo Bonolis condurrà Sanremo 2025? Parla lui: “No, resto a Mediaset…”

Da quando Amadeus ha annunciato il suo addio al Festival di Sanremo in molti hanno iniziato a chiedersi chi condurrà la prossima edizione dell’amatissima kermesse musicale, tra i papabili nomi è spuntato anche quello di Paolo Bonolis. Oltre al suo è saltato fuori anche quello di Carlo Conti, quello di Gerry Scotti, Stefano De Martino, Gigi D’Alessio e altri ancora.

Al momento però sono solo rumors, nessuna notizia certa infatti è ancora trapelata in merito al nuovo conduttore di Sanremo. In passato Paolo Bonolis ha già presentato il Festival in passato. Potrebbe davvero approdare sul noto palco dell’Ariston? Sembra proprio che tutti coloro che ci avevano sperato dovranno rassegnarsi, lui stesso infatti ha smentito l’eventualità di vederlo al timone della kermesse sanremese.

In una recente intervista concessa al Corriere della Sera Paolo Bonolis ha rivelato che non approderà al Festival di Sanremo 2025 come conduttore. Il motivo? Perché aveva promesso a Pier Silvio Berlusconi che avrebbe fatto un’altra stagione di Avanti un Altro, programma che da anni conduce su Canale 5 insieme a Luca Laurenti. Ha poi aggiunto: “Sono una persona di parola, resto a Mediaset un altro anno“.

