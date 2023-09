Laura Freddi svela: Bonolis e Bruganelli? “Rapporto speciale”

Lo scorso giugno Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno confermato la fine della loro storia d’amore, a distanza di qualche mese Laura Freddi ha parlato della loro rottura e del loro attuale rapporto. In passato la showgirl ha avuto una lunga e importante storia d’amore con il famoso conduttore, ad oggi sono in buoni rapporti.

Intervista dal magazine Elle l’ex fidanzata di Paolo Bonolis in merito alla fine del matrimonio con Sonia Bruganelli ha fatto sapere che dopo tutti gli anni trascorsi insieme non se lo aspettava, pensava che ormai fossero davvero collaudati. Ha poi rivelato di essere stata inondata di chiamate da parte dei giornalisti quando l’ex coppia ha annunciato la separazione. Le hanno offerto articoli e copertine per dire la sua opinione, lei però ha rifiutato tutto e ha subito chiamato Sonia per dirle che se fosse uscita qualcosa non erano parole sue. In quella occasione la Bruganelli l’ha rassicurata e le ha detto che entrambi erano molto sereni.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono rimasti in ottimi rapporti dopo la fine del loro matrimonio, continuano ad essere molto uniti e a fare le vacanze insieme. Parlando del loro legame Laura Freddi ha detto che sono due persone intelligenti che sanno proteggere i figli. Ha poi aggiunto: “Nonostante la separazione, hanno un rapporto speciale che li porta a stare comunque insieme.”

LEGGI ANCHE -> Bonolis e Sonia Bruganelli confermano la rottura: ecco perché è finita