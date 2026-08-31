Gin & Tonic Festival a Bergamo in versione pop-up

Dopo le tappe in Sardegna, Torino, Pescara e Verona e il debutto internazionale a Berlino, il Gin & Tonic Festival arriva a Bergamo con un appuntamento speciale: venerdì 4 e sabato 5 settembre 2026 il format sarà protagonista di un pop-up nello spazio immerso nel verde di Into the Woods a Torre Boldone. Una nuova tappa del tour che celebra i dieci anni del festival e conferma la crescita di un format nato nel 2016 e diventato un punto di riferimento nazionale in quanto L’originale. Il più grande. L’unico.

Due serate pensate per portare la formula del Gin & Tonic Festival in una nuova location, mantenendo alcuni degli elementi che ne hanno caratterizzato il tour 2026: oltre 250 gin da tutto il mondo, i local heroes, cocktail premium e DJ set. L’appuntamento è a Into the Woods a Torre Boldone, dalle 18 a mezzanotte e mezza, con ingresso gratuito. Quella di Bergamo sarà una formula pop-up, realizzata insieme a Into the Woods, per due serate nelle quali il gin torna a essere il protagonista, tra degustazione, musica e convivialità.

Oltre 250 gin e il Gin Lab

Il pubblico potrà scegliere tra oltre 250 gin provenienti da tutto il mondo, da degustare anche attraverso una selezione di cocktail premium. Presenti come in tutte le tappe Aureo Gin, Bacca Santa, Brigante, Evp Gin Agrumato, Evp Gin Affumicato, Evp Gin Erbaceo, Fisher Alto Gin, Gin Wax Terracquae, Ginup Evolution, Helios Gin, Jlc 74, Kranebetonic, L’audacia Dile Gin Siciliano, Martin Kerri, Myrgin, Passenger Craft Gin, San Filippo Gin, Spiriti del Bosco, Toji Gin, Wild Wombat; 69.g de Gonzalez London Dry Gin, Gin Brule, Ginerbal, Salicorn London Dry Gin, Tigin le novità e le esclusive di Bergamo, così come Gincana Gin Bulgari avrà uno stand tutto suo. Non mancherà ovviamente il Gin Lab, una delle attività distintive del Gin & Tonic Festival: la formula è quella del “tuo gin, fatto da te”. Si parte dalla scelta e dalla combinazione degli ingredienti, quindi si dosa, si miscela e si firma la propria creazione, utilizzando anche i flaconi contagocce per costruire la propria ricetta.

Food e musica

L’offerta gastronomica di Into the Woods accompagnerà le due serate con una proposta particolarmente ampia: ristorante, pizzeria, cucina gluten free, braceria e sushi. I piatti potranno essere ritirati direttamente nei punti food oppure ordinati con servizio al tavolo. A completare il programma saranno i DJ set a fare da colonna sonora alle due serate e a prolungare l’appuntamento fino alle 0:30.

Into the Woods

Il Gin & Tonic Festival trova a Bergamo una location con caratteristiche particolari: Into the Woods, a circa cinque minuti dal centro di Bergamo, è uno spazio immerso nel verde dove natura, musica e convivialità si incontrano. Una cornice che, per due sere, accoglierà la formula pop-up del festival.

Il Gin & Tonic Festival, nato nel 2016 e giunto nel 2026 al suo decimo anno di attività, continua così nel migliore dei modi il proprio Summer Tour, portando sempre di più la propria proposta in luoghi e contesti differenti. Un tour che, tappa dopo tappa, sta ribadendo come e quanto il Gin & Tonic Festival sia “L’originale. Il più grande. L’unico”.

gintonicfestival.com

foto di Dario Fanelli