Il Gran Tobià di Canazei celebra Lucio Battisti

Sabato 29 agosto 2026 il Gran Tobià Taverna & Teater di Canazei ospita gli Exodus, tribute band protagonista di una serata dedicata a Lucio Battisti e alle canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. L’appuntamento è alle 21.15, con ingresso libero e posti limitati.

Al centro del concerto ci sarà il repertorio di Battisti, con particolare attenzione ai brani nati dalla collaborazione con Mogol, un patrimonio musicale capace ancora oggi di parlare a generazioni diverse. Gli Exodus affrontano le sue composizioni senza puntare alla semplice imitazione dell’artista, ma cercando di valorizzare melodie, arrangiamenti e intensità attraverso una rilettura dal vivo rispettosa dell’originale.

La serata sarà quindi un’occasione per ripercorrere alcune delle pagine più conosciute della musica italiana, tra brani entrati nella memoria collettiva e canzoni che continuano a essere riscoperte anche dal pubblico più giovane.

Il concerto si svolgerà negli spazi del Gran Tobià Taverna & Teater, presso il Park Hotel Il Caminetto, in Strèda Dolomites 3, una struttura che durante l’estate ospita concerti, spettacoli e appuntamenti di intrattenimento, come di recente le selezioni per Miss Italia.

L’evento rientra nel calendario estivo della Val di Fassa e propone, nel cuore della stagione turistica, una serata dedicata a uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana.

Appuntamento dunque sabato 29 agosto alle 21.15 al Gran Tobià di Canazei. L’ingresso è gratuito; è gradita la consumazione. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Union Hotels Canazei e Campitello di Fassa.

La Union Hotels Canazei e Campitello di Fassa della famiglia Nicolodi opera incessantemente durante le stagioni invernali ed estive in una delle zone più incantevoli e suggestive del mondo: la Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti. Oltre ai diversi complessi alberghieri, Union Hotels dispone di ristoranti, pub, discoteche, parchi giochi attrezzati, centri congressi, centri wellness, beauty e fitness, con una grande attenzione anche alla propria offerta gastronomica.