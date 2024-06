All’Ex Macello di Milano Gin & Tonic Festival

Venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024 (dalle 18 a mezzanotte, ingresso gratuito) Gin & Tonic Festival arriva per la prima volta a Milano: sede scelta l’ex Macello di viale Molise, location appena restituita ad una nuova vita e che si sta confermando una delle migliori novità dell’estate milanese, eccellente esempio di area urbana rigenerata nonché simbolo di sostenibilità ed innovazione.

Gin & Tonic Festival è nato a Bergamo nel 2016; l’edizione di quest’anno ha totalizzato 17mila presenze ed arriva a Milano dopo il successo dell’appuntamento genovese dello scorso 8 e 9 giugno. Il suo approdo all’ex Macello ne conferma la capacità di attirare un pubblico sia italiano sia straniero e l’interesse sempre più crescente per l’universo gin tonic e mixology.

Gin & Tonic Festival è un punto di incontro per produttori, esperti, appassionati e neofiti; offre una selezione di oltre 250 etichette di gin provenienti da tutto il mondo, la possibilità di conoscerne direttamente i produttori ed è suddiviso in aree tematiche basate sulla provenienza del gin: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania-Olanda-Belgio e resto del mondo. Il festival accoglie sia piccoli produttori di gin sia grandi brand internazionali. Tra questi ultimi spicca Fever Tree, che negli anni ha sempre sostenuto il festival come sponsor principale con le sue toniche di eccellente qualità.

Gin & Tonic Hour (dalle 18 alle 20)

Durante Gin & Tonic Hour – dalle 18 alle 20 – sarà possibile approfittare dell’offerta speciale per l’aperitivo: una degustazione Gin & Tonic a 6€ o tre a 15€. Si avrà la possibilità di assaggiare i migliori Gin & Tonic del mondo grazie alla Degustazione Roulette con gin selezionati dai barman professionisti di Gin & Tonic Festival.

masterclass con degustazioni

Durante Gin & Tonic Festival saranno in programma sessioni con esperti del settore che condivideranno tecniche di produzione, storia e cultura del gin tonic. Le masterclass dalle 18 alle 20 saranno gratuite con degustazione inclusa, quelle dalle 20 a mezzanotte saranno a pagamento. La masterclass gratuita è prenotabile a questo link, quella a pagamento a quest’altro link.

acquisto bottiglie

Durante Gin & Tonic Festival sarà possibile acquistare le migliori bottiglie di gin. Disponibili numerose etichette, dalle più rinomate a quelle dei piccoli produttori artigianali, per una vasta gamma di scelte per tutti i gusti. L’occasione perfetta per arricchire la propria collezione personale o per trovare il regalo ideale per gli amanti del gin.

Tra gli altri contenuti di Gin & Tonic Festival, spiccano anche dj set, un’area food (con opzioni vegetariane) e market multietnici ed uno spazio per tatuarsi durante il festival.

L’ingresso a Gin & Tonic Festival è gratuito. L’ingresso viene garantito – entro le ore 21 – esclusivamente ai possessori del biglietto ottenuto tramite la piattaforma Eventbrite

I pagamenti sono possibili tramite i totem Foodja o in cassa (contanti o pagamenti digitali). Opzione salta coda con il QR ottenuto con l’app Foodja Skip The Line.

Tutte le ulteriori informazioni sul sito ufficiale