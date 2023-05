MIxology Experience: lo spettacolo sta per iniziare

Da domenica 7 a martedì 9 maggio 2023 MIxology Experience torna al Superstusio Maxi a far vibrare Milano: l’evento italiano dedicato all’Hospitality e alla Bar Industry con un focus sul settore beverage e sul mondo dei cocktail giunge alla seconda edizione: l’appuntamento di riferimento per gli operatori del settore è organizzato dal circuito Bartender.it ed è la fiera più specializzata a livello nazionale dedicata al mondo del bar, della miscelazione e di tutto quello che ruota attorno al settore.

A guidare la squadra organizzativa è Luca Pirola: “l’edizione 2023 conferma il format di successo, arricchito da importanti novità e attività che coinvolgeranno sia il mercato nazionale che internazionale. Puntiamo a migliorare i risultati straordinari registrati lo scorso anno al debutto della manifestazione, visitata da oltre 6.850 persone, alla presenza di 151 aziende, 357 brand, per un totale di più di 200.000 assaggi”.

A partire da domenica 7 maggio, per tre giorni, il pubblico potrà scoprire le più importanti novità del settore ed i segreti relativi ai prodotti e alle aziende di riferimento. La visita sarà funzionale con la possibilità di seguire i propri percorsi tematici, animati dai più grandi brand del settore per conoscere da vicino tutto il mondo della liquoristica e della distillazione attraverso l’incontro con produttori, master distiller, brand ambassador, importatori e distributori. In fiera troverà casa tutto il mondo mixology: amari, bitter e vermouth, liquori, elisir e vini fortificati; tequila e mezcal; il mondo del gin, delle grappe, dei whisky, dei rum e cachaça, dei grandi distillati fino al caffè e all’incontro con gli spirits nel mondo della miscelazione. Anche quest’anno ci sarà spazio per i prodotti “No-Low Alcohol”, analcolici e a bassa gradazione alcolica indispensabili per la preparazione di cocktail e mocktail. E ancora: spazio agli strumenti di lavoro con attrezzature e accessori professionali, classici e innovativi, per la preparazione e il servizio dei cocktail.

MIxology Experience si svolgerà nei moderni spazi del Superstudio Maxi in via Moncucco 35 a Milano, a due passi dalla fermata della metropolitana M2 Famagosta: una location che permette ai visitatori di raggiungere facilmente il Trade Show e di poter visitare in sicurezza e comodità più di 10.000 mq di esposizione.

orari

Domenica 7 maggio dalle 11.00 alle 20.00

Lunedì 8 maggio dalle 10.00 alle 19.00

Martedì 9 maggio dalle 10.00 alle 19.00

biglietti ed ulteriori info

www.mixologyexperience.it