Festa della Birra Belga: presentata la terza edizione

Nei giorni scorsi è stata presentata alla Brussels House di Milano la terza edizione della Festa della Birra Belga, in programma venerdì 30 e sabato 31 maggio 2025 allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, a circa 40 chilometri dall’area metropolitana di Milano e a pochi chilometri dall’aeroporto di Orio Al Serio.

È stato Roeland Storms (nella foto), l’organizzatore della Festa della Birra Belga, a fare gli onori di casa e a presentare i contenuti principali di questa terza edizione, alla presenza di giornalisti ed addetti ai lavori, preceduto dall’introduzione di Guglielmo Pisana, Delegato della Regione di Bruxelles presso Ambasciata del Belgio in Italia e di Ursula Jone Gandini, Direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles e ai quali hanno fatto seguito una degustazione guidata a Lorenzo Dabove, massimo esperto in materia. Venerdì 30 e sabato 31 maggio alla Festa della Birra saranno disponibili oltre 100 birre belghe alla spina e in bottiglia, i migliori birrifici belgi, così come non mancheranno sour corner, birrashop, masterclass, area food, area relax, musica e dj set.

“Quale migliore opportunità per conoscere il mondo delle birre belghe, guidati da esperti e produttori? – ha sottolineato Storms – Sarà possibile scoprire le differenze tra fermentazione alta, bassa, spontanea o mista e assaporare birre chiare, scure, fruttate, amare o acide: ogni birra belga è il risultato di una tradizione che rispetta la qualità, l’innovazione ed un lungo passato. Ce n’è davvero per tutti i gusti”.

La birra belga è un Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO grazie ad una lunga tradizione artigiana e ad una grandissima varietà di prodotti d’eccellenza (oltre 2mila denominazioni commercializzate) da bersi preferibilmente in calice: fattori che significano una forte identità culturale per il Belgio, grazie alla presenza di oltre 400 birrifici e 1.600 marche di birra diverse. Parlare di birra in Belgio equivale a parlare di vino in Italia e in Francia; quale migliore occasione per scoprire o riscoprire tutto questo se non alla Festa della Birra Belga?

L’ingresso alla Festa della Birra Belga è gratuito, i biglietti saltafila sono disponibili a questo link.

FESTA DELLA BIRRA BELGA

venerdì 30 maggio 2025 dalle 18 all'1

inaugurazione e taglio del nastro alle ore 17

sabato 31 maggio 2025 dalle 16 all'1

