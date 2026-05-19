Nel 2026 Gin & Tonic Festival celebra i suoi primi 10 anni e apre una nuova fase della propria storia: nato a Bergamo nel 2016, oggi si conferma come l’unico e originale festival italiano dedicato al gin & tonic, un progetto capace di unire cultura del buon bere, scoperta, intrattenimento e condivisione.

Non una semplice manifestazione, ma una grande festa itinerante in cui il gin diventa il punto di partenza per incontrare produttori, scoprire etichette da tutto il mondo, partecipare ad attività dedicate e vivere giornate pensate per pubblici diversi, dagli appassionati di mixology ai curiosi in cerca di un’esperienza estiva di qualità.

La crescita del festival ha preso slancio nel 2024 con le edizioni di Genova e Milano. Nel 2025 il tour si è ampliato con Verona, in occasione di Vinitaly, Brescia, Genova, Milano, Torino e Berlino, al Bar Convent, raccogliendo circa 60mila presenze complessive e servendo oltre 90mila Gin & Tonic.

Gin & Tonic Festival: il tour 2026, le prime tappe confermate

Il Tour 2026 prenderà il via sabato 30 e domenica 31 maggio dall’ex Cantina Sociale di Marrubiu, in provincia di Oristano. Proseguirà poi al Bunker di Torino (12-14 giugno), all’Arena dei Fiori di Montesilvano, Pescara (17-19 luglio), a Le Scuderie Milano, all’interno dell’Ippodromo del Galoppo (28-30 agosto), e a Into The Woods di Bergamo, in versione pop-up (4-5 settembre). Ulteriori date saranno annunciate nelle prossime settimane.

Prima volta in Sardegna

Per la prima volta in assoluto Gin & Tonic Festival, l’unico e originale festival italiano dedicato al gin & tonic, arriva in Sardegna e dà ufficialmente il via al Tour 2026. Il debutto sull’isola coincide con un’edizione speciale: il festival celebra infatti i suoi primi 10 anni, un traguardo che racconta la crescita di un progetto diventato punto di riferimento nazionale per cultura del gin, intrattenimento, scoperta e convivialità. Protagoniste dell’evento saranno oltre 400 etichette di gin da scoprire e degustare: un numero senza precedenti per la Sardegna. Mai, nella storia dell’isola, così tante referenze di gin sono state riunite in un unico luogo, tutte da esplorare, confrontare e raccontare.

sito ufficiale: gintonicfestival.com