All’Ex Macello di Milano Gin&Tonic Festival

Da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre 2024 (dalle 18 a mezzanotte, ingresso gratuito) Gin & Tonic Festival arriva per la prima volta a Milano: sede scelta ARIA ex Macello di viale Molise, location appena restituita ad una nuova vita e che si sta confermando una delle migliori novità dell’estate milanese, eccellente esempio di area urbana rigenerata nonché simbolo di sostenibilità ed innovazione. Manca ormai meno di un mese ad un appuntamento inizialmente previsto a fine giugno e che – come promesso – ora fa il suo debutto milanese a fine agosto, con una serata in più rispetto al programma originario.

Gin & Tonic Festival è nato a Bergamo nel 2016; dopo il crescente successo di Bergamo negli anni, culminato nell’ultima edizione con un record di 17.000 visitatori in due giorni e dopo il successo dello scorso 8 e 9 giugno con il trionfale debutto della Summer Edition a Genova, il festival arriva a Milano, dimostrando la capacità dell’evento di crescere e adattarsi a nuove realtà metropolitane.

Gin & Tonic Festival è un punto di incontro per produttori, esperti, appassionati e neofiti. Sin dalla sua prima edizione, il festival ha attratto migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero, diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti del Gin & Tonic e della mixology. Offre una selezione di oltre 250 etichette di gin provenienti da tutto il mondo, la possibilità di conoscerne direttamente i produttori ed è suddiviso in aree tematiche basate sulla provenienza del gin: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania-Olanda-Belgio e resto del mondo. Il festival accoglie sia piccoli produttori di gin sia grandi brand internazionali.

Fever Tree, Event Main Sponsor, confermato anche per questa edizione. Negli anni ha sempre sostenuto il festival con le sue toniche ed i suoi mixer, realizzati con ingredienti naturali e selezionati, ideali per esaltare i sapori dei migliori gin. Fever Tree è event main sponsor del festival. Main sponsor del festival è Ploom, leader nell’innovazione con il suo prodotto Ploom X, un dispositivo a tabacco riscaldato che utilizza la tecnologia avanzata HeatFlow.

Gin & Tonic Hour (dalle 18 alle 20)

Durante Gin & Tonic Hour – dalle 18 alle 20 – sarà possibile approfittare dell’offerta speciale per l’aperitivo: una degustazione Gin & Tonic a 6€ o tre a 15€. Si avrà la possibilità di assaggiare i migliori Gin & Tonic del mondo grazie alla Degustazione Roulette con gin selezionati dai barman professionisti di Gin & Tonic Festival.

Masterclass con degustazioni

Durante Gin & Tonic Festival saranno in programma sessioni con esperti del settore che condivideranno tecniche di produzione, storia e cultura del Gin & Tonic. Le masterclass dalle 18 alle 20 saranno gratuite con sessioni di 30 minuti e con degustazione inclusa, quella dalle 21 alle 22.30 sarà a pagamento, con una sessione unica di 90 minuti e con degustazione preparata dal Contest Lounge Bar di Bergamo. Le masterclass gratuite sono prenotabili a questo link, quella a pagamento a quest’altro link.

Degustazioni di sigari

Gli amanti dei sapori forti e delle esperienze sensoriali avranno l’opportunità di partecipare ad una speciale degustazione di sigari, a cura del Club Amici del Toscano. Un’esperienza di degustazione guidata da esperti con una selezione dei migliori sigari per scoprire i segreti della produzione dei sigari Toscano, dalla scelta del tabacco alla loro lavorazione artigianale, le tecniche di degustazione e per apprezzare al meglio le sfumature aromatiche. Un’occasione unica per abbinare i sigari a diversi tipi di Gin & Tonic, per esaltare i sapori e creare combinazioni sorprendenti.

Acquisto bottiglie

Durante Gin & Tonic Festival sarà possibile acquistare le migliori bottiglie di gin. Disponibili numerose etichette, dalle più rinomate a quelle dei piccoli produttori artigianali, per una vasta gamma di scelte per tutti i gusti. L’occasione perfetta per arricchire la propria collezione personale o per trovare il regalo ideale per gli amanti del gin.

Tra gli altri contenuti di Gin & Tonic Festival, spiccano anche musica e dj set (con un karaoke dalle 22.30 per i più temerari), un’area food selezionata con cura da “Food Truck District” (cucina tradizionale italiana, delizie internazionali, gelato e dolci), market artigianali, tatuaggi live da un team di professionisti e un’area giochi per bambini.

L’ingresso a Gin & Tonic Festival è gratuito. L’ingresso viene garantito – entro le ore 21 – esclusivamente ai possessori del biglietto ottenuto tramite la piattaforma Eventbrite

I pagamenti sono possibili tramite i totem Foodja o in cassa (contanti o carte).

Opzione salta coda con il QR generato su smartphone con l’app Foodja Skip The Line, prima e durante l’evento.

Tutte le ulteriori informazioni sul sito ufficiale