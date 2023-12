“A Christmas Carol Musical” illumina il Teatro Carcano

Il Teatro Carcano di Milano si prepara ad accogliere, dal 23 al 26 dicembre, una delle produzioni teatrali più attese della stagione: “A Christmas Carol Musical”, un’interpretazione magica e incantevole del classico natalizio di Charles Dickens, presentato dalla Compagnia BIT e DPM Produzioni.

Info e Produzione

Scritto e diretto da Melina Pellicano, con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, questo spettacolo ha già incantato oltre 100.000 spettatori in 85 repliche, di cui ben 70 sold out, ricevendo tre standing ovation. Tornato per il sesto tour su grande richiesta, “A Christmas Carol Musical” si conferma come lo spettacolo natalizio imperdibile secondo il pubblico. Sul palco, Fabrizio Rizzolo interpreta il ruolo di Ebenezer Scrooge, affiancato da un talentuoso cast di oltre 20 artisti. La produzione vanta effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo, 150 costumi realizzati da Marco Biesta, e scenografie imponenti di Alessandro Marrazzo e Francesco Fassone.

Trama

Il musical segue la storia del vecchio Scrooge, un uomo d’affari cinico e avaro, che disprezza il Natale e si aliena da ogni rapporto umano. La sua vita cambia radicalmente dopo la visita di tre spiriti nella notte della vigilia di Natale, che lo portano a un risveglio di generosità e amore.

Melina Pellicano, nella sua regia, mira a rimanere fedele al romanzo originale di Dickens, sfruttandone la naturale teatralità. Particolare attenzione è stata posta nel rappresentare la trasformazione di Scrooge, evidenziando il potere del Natale come momento di riflessione e cambiamento.

Un elemento distintivo dello spettacolo è l’apertura con il monologo e la canzone di Tiny Tim, il figlio di Bob Cratchit, che offre una prospettiva infantile e innocente sulla figura di Scrooge, visto come un uomo solo più che malvagio. Con una produzione che unisce talento artistico, effetti speciali e un messaggio di speranza e cambiamento, “A Christmas Carol Musical” si preannuncia come un’esperienza teatrale imperdibile per tutti, adulti e bambini, in questo periodo natalizio.

Per informazioni e biglietti, è possibile contattare il Teatro Carcano al numero +39 02 55181362 o visitare il sito ufficiale.