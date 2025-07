Gin & Tonic Festival: 6 gin assolutamente da provare

Si rinnova l’appuntamento con Gin & Tonic Festival, la più autorevole manifestazione italiana dedicata al mondo del gin e di questo classico della mixology, che dal 29 al 31 agosto 2025 animerà gli spazi post-industriali dell’Ex Macello di Milano. Tre giornate aperte al pubblico – con ingresso gratuito previa registrazione su Eventbrite ogni giorno entro le ore 21:00 – all’insegna della degustazione, della scoperta e del racconto dei migliori distillati internazionali.

L’edizione 2025 propone un’offerta senza precedenti: oltre 400 referenze di gin, masterclass con relatori di rilievo internazionale, incontri con gli espositori, aree market, food experience, karaoke, DJ set e molto altro. La suddivisione in aree geografiche – Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania-Olanda-Belgio, resto del mondo – consente un’autentica e ragionata esplorazione dei diversi territori del gin contemporaneo.

Nato nel 2016, il Gin & Tonic Festival ha saputo costruire una comunità appassionata e trasversale, estendendo la propria attività a un tour nazionale, a collaborazioni di rilievo come quella con Vinitaly e alla presenza al Bar Convent di Berlino, il più importante evento mondiale nel campo della mixology.

Tra le oltre 400 etichette di questa edizione, selezioniamo e segnaliamo sei gin di particolare rilievo che saranno portati all’ex Macello da alcuni degli espositori del Gin & Tonic Festival, selezionati per profilo sensoriale, qualità produttiva e valore narrativo.

Eccoli: Alkkemist Gin (Spagna), un distillato alla luce della luna, spiritualità e precisione, BE!GIN (Italia) per un omaggio floreale alla finezza aromatica, Dergano Gin Gold (Italia) per le sue solide radici, uno spirito vibrante ed un tocco di brillantezza, FINGER106GIN (Italia) per carattere, contrasto, complessità, LAVAGIN (Italia), ovvero la femminilità botanica del Mediterraneo, NIRO (Italia), ergo identità calabrese in purezza.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale: gintonicfestival.com

immagine d’apertura di Lagarty Photo