Gin & Tonic Festival all’ex Macello di Milano

Oltre 400 gin selezionati, degustazioni, masterclass con relatori di fama internazionale, aree market, food, musica dal vivo, dj set e tanto altro ancora: questi i contenuti principali dell’edizione 2025 del Gin & Tonic Festival, che torna all’ex Macello di Milano da venerdì 29 a domenica 31 agosto (dalle 18 a mezzanotte) con ingresso sempre gratuito, previa registrazione obbligatoria su Eventbrite entro le ore 21:00. La registrazione garantirà l’accesso prioritario anche in caso di raggiungimento della capienza massima. Dopo le 21 sarà comunque possibile entrare gratuitamente ma soltanto in base all’effettiva disponibilità.

Quest’anno, durante Gin & Tonic Festival una selezione di oltre 400 etichette di gin provenienti da tutto il mondo offrirà un’opportunità unica di scoprire sapori e aromi distintivi e di conoscerne direttamente i produttori. Il festival è suddiviso in aree tematiche basate sulla provenienza dei gin: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania-Olanda-Belgio e resto del mondo.

Nell’ultimo fine settimana di agosto all’ex Macello saranno presenti produttori e distributori di gin provenienti da tutta Italia. Oltre a far degustare le loro creazioni, racconteranno storia e caratteristiche dei propri gin, svelando curiosità, botaniche utilizzate e tecniche di produzione. Un’occasione unica per scoprire da vicino il mondo del gin e conoscere le eccellenze artigianali e i grandi brand internazionali.

Tanti i contenuti ed i motivi per partecipazione all’edizione milanese del Gin & Tonic Festival. In primis le masterclass gratuite, ogni giorno dalle 18.30 alle 20.00, con due tra i massimi esperti di categoria: Marco Bertoncini, Rectifier The Gin Guild parlerà di Fare Gin nel 2025, idee, tecniche e strategie per chi desidera produrre gin oggi e domani; Vanessa Piromallo, giudice internazionale e Rectifier The Gin Guild si occuperà de Il Gin Perfetto e come lo valuta una giuria internazionale. Vanessa Piromallo e Marco Bertoncini sono due degli unici tre italiani membri della prestigiosa Gin Guild, la più autorevole associazione mondiale dedicata al gin. Fondatori di MosaicoSpirits e ilGin.it ed hanno esperienze internazionali da oltre 15 anni nella cultura, divulgazione e creazione di Gin. Un’esperienza di altissimo livello che unirà aneddoti, degustazioni guidate e fonti di ispirazione per chi ami il gin o sogni di produrlo.

Gli amanti dei sapori forti avranno l’opportunità di partecipare ad una speciale degustazione di sigari, curata dal rinomato club Amici del Toscano. Sarà una degustazione guidata da esperti, con una selezione dei migliori sigari, per scoprire i segreti della produzione dei sigari toscani – dalla scelta del tabacco alla loro lavorazione artigianale – e conoscere le tecniche di degustazione, per apprezzare al meglio le sfumature aromatiche. Un’occasione unica per esplorare l’arte del fumo lento, abbinando i sigari a diversi tipi di gin & tonic per esaltarne i sapori e creare combinazioni sorprendenti.

Al Gin & Tonic Festival non mancheranno un’area market, musica dal vivo e djset, karaoke, tatuaggi live, spazi dedicati al food truck, un’area giochi dedicata ai bambini e la possibilità di acquistare bottiglie di gin. Saranno disponibili numerose etichette, dalle più rinomate a quelle di produttori artigianali, offrendo una vasta gamma di scelte per tutti i gusti. Questa è l’occasione perfetta per arricchire la propria collezione personale o per trovare il regalo ideale per gli amanti del gin.

Main sponsor del Festival sarà Fever-Tree: con le sue toniche – le più rinomate al mondo per qualità e versatilità – arricchirà ogni degustazione, esaltando al meglio i migliori gin internazionali.

Al Gin & Tonic Festival i pagamenti avverranno tramite i totem Foodja o direttamente alla casse. Con l’acquisto acquisto delle consumazioni prima o durante l’evento sull’app Foodja si eviteranno le code grazie al QR generato dalla relativa app sul proprio smartphone.

Nato nel 2016, Gin & Tonic Festival è oggi il più importante evento italiano dedicato al mondo del gin. Con una community in continua crescita, un tour nelle migliori città italiane, pop-up nei locali più amati e partnership prestigiose come quella con Vinitaly, Gin & Tonic ha consolidato la propria dimensione internazionale con la partecipazione esclusiva al Bar Convent Berlino, il più importante evento al mondo dedicato alla mixology.

gintonicfestival.com