Taqueria Puerta Del Sol: dal Messico alla Romagna

Nel panorama gastronomico della Riviera romagnola, dominato da piadine e frutti di mare, la Taqueria Puerta Del Sol emerge come un’autentica anomalia culturale. Situato a Bellaria-Igea Marina, questo locale ha conquistato un pubblico sempre più ampio grazie a una proposta gastronomica che affonda le sue radici nella tradizione messicana e centroamericana, con un’attenzione maniacale alla qualità, all’originalità e alla fedeltà alle ricette d’origine.

Un menu che parla spagnolo (con accento maya)

La carta è un viaggio culinario dal Chiapas alla Baja California, passando per lo Yucatán. I tacos sono il cuore pulsante del menu, declinati in versioni regionali che raramente si trovano fuori dal Messico: dalla cochinita pibil, il maiale marinato in achiote secondo tradizione maya, ai tacos di gamberi al pastor con ananas grigliata, fino al rarissimo taco de borrego, a base di carne d’agnello e habanero. A sorprendere è anche l’uso di ingredienti difficili da reperire in Italia, come il huitlacoche, noto come “tartufo messicano”, presente nei tacos vegetariani, o gli insetti commestibili serviti come topping del guacamole originale, in ossequio alle usanze culinarie precolombiane. I burritos, i chilaquiles, le tostadas de pollo e i nachos (tra cui spiccano quelli “del sol”, con crema di formaggio fresco, peperoni e mais) non sono semplici piatti di accompagnamento, ma rappresentano una scelta consapevole di esprimere la varietà e la complessità della tavola messicana.

Guacamole, nella sua forma più pura (e ardita)

Una menzione speciale merita la sezione dedicata al guacamole, vero manifesto del locale. La versione classica — avocado, pomodoro, cipolla rossa e lime — è affiancata da varianti creative: con formaggio asiago, con carne secca di Chihuahua in stile nord-messicano e persino con insetti messicani croccanti, una proposta che sfida i palati più curiosi.

Cocktail bar, shot di cultura

Il locale non è solo cucina, ma anche cocktail bar di respiro internazionale. Accanto ai classici margarita, troviamo birre alla spina, tequila e un’offerta ampia di distillati e shot, perfetti per accompagnare le serate estive che si allungano fino a tarda notte, soprattutto nel weekend.

Un angolo di Messico autentico (e radicale)

Taqueria Puerta Del Sol non è un ristorante tematico o una caricatura folkloristica: è un progetto coerente, attento ai dettagli e sinceramente appassionato. Anche nei dolci — dai churros con dulce de leche alla cheesecake di avocado e cioccolato bianco, fino alla torta al mais viola e peperoncino — si legge un messaggio chiaro: qui non si copia, si traduce fedelmente una cultura.

Ad agosto musica dal vivo

Ad agosto le serate alla Taqueria Puerta del Sol vengono impreziosite dalla musica dal vivo con gruppi pronti a sciorinare un repertorio mariachi in tutte le sue declinazioni: jalisciense, ranchera, corrido, huapango, bolero e valzer messicano. Tra i gruppi in calendario ad agosto, i Ramingo (venerdì 8), Mariachi (sabato 16), Cieffemme (venerdì 22) e Los Malkos (data ancora da confermarsi).

Un progetto gastronomico fuori dagli schemi

Nel cuore della Riviera, a pochi passi dalla spiaggia, Puerta Del Sol è molto più di un locale: è un gesto culturale. In un contesto dove la cucina etnica spesso viene semplificata o addomesticata per compiacere il gusto locale, questo ristorante osa mantenere l’identità e la complessità della sua tradizione. E ci riesce con autenticità, precisione e coraggio.

📍 Taqueria Puerta Del Sol

Via Cristoforo Colombo 39, Bellaria-Igea Marina (RN)

📞 +39 338 642 3183 | +39 379 240 5405

📧 puertadelsolbellaria@gmail.com

IG taqueriapuertadelsol

🕐 Aperto tutti i giorni tranne lunedì a pranzo. Fino alle 01:00 il venerdì e sabato

“Más que tacos. Más que México. Una experiencia real”