Voya Rooftop: il nuovo locale di Milano che guarda dall’alto

La skyline del Milano si arricchisce di un nuovo protagonista: Voya Rooftop, il locale più alto della città dove ristorazione d’autore, mixology internazionale e intrattenimento serale si uniscono in un format

unico.

Collocato in una posizione privilegiata e scenografica – in cima alla Torre WJC in zona Portello – Voya Rooftop si presenta come un ristorante panoramico, un cocktail bar d’eccellenza, uno spazio eventi e – presto – il primo Day Time Membership Club dedicato al mondo delle imprese. Aperto dal mercoledì alla domenica, VOYA ROOFTOP offre ogni sera DJ-set e intrattenimento, diventando il nuovo punto di riferimento per chi cerca qualcosa che unisca gusto, atmosfera e socialità ad alta quota.

gusto contemporaneo

La proposta gastronomica di Voya Rooftop è pensata per la condivisione, con un menu che interpreta influenze internazionali con tecniche raffinate e materie prime ineccepibili. A firmarla sono due professionisti d’eccezione: Satoshi Hayashi, alla guida della sezione sushi, porta l’essenza della cucina giapponese con una selezione impeccabile di nigiri, maki e sashimi; Paolo Grassi, lo Chef che arricchisce il menu con piatti contemporanei, comodi da condividere e perfetti per accompagnare l’esperienza cocktail. Il risultato? Una carta moderna, flessibile, elegante e pensata per un rooftop

che vive fino a tardi.

drink list

La sezione beverage è curata da Agostino Crucitti, General Manager di Voya Rooftop e creatore della drink list. I suoi cocktail uniscono tecnica, ricerca e identità: una selezione di signature, twist on classic e proposte sartoriali capaci di valorizzare ogni momento, dall’aperitivo alla late night. La carta vini completa l’offerta, con etichette italiane e internazionali selezionate per accompagnare alla perfezione la

proposta food.

Il progetto imprenditoriale

Voya Rooftop nasce dalla visione di Emilio Minniti, che, insieme ad Alessandro Chiericoni, ha unito competenze nel mondo F&B per creare un nuovo modello di ospitalità urbana ad alta quota. Classe 1992, Minniti porta con sé un importante background nel mondo PR dei locali più eleganti d’Italia. Oggi è consulente nella ristorazione con un approccio distintivo: porre al centro la gestione delle risorse

umane, valorizzando i team, migliorando l’ambiente di lavoro e contrastando il turnover.

“Voya Rooftop – spiega – è molto più di un locale: è un progetto identitario e un brand che vuole crescere e internazionalizzarsi, portando la sua filosofia anche fuori dall’Italia. Personalmente è il sogno che si compie. Abbiamo immaginato un luogo che portasse Milano ancora più in alto, un posto dove si potesse mangiare bene, bere bene e soprattutto sentirsi parte di qualcosa. La nostra forza è il team: persone motivate, ascoltate, valorizzate. È da qui che nasce un locale capace di resistere nel

tempo e diventare un brand internazionale”.

Il nuovo hub della Milano che corre

Voya Rooftop espanderà presto il suo universo con un progetto innovativo: il “Day Time Membership Club”, un club destinato a 300 aziende selezionate, pensato come spazio per networking quotidiano, incontri professionali, eventi corporate, contaminazioni creative e nascita di nuove opportunità di business. Un club dinamico, moderno, attivo, che diventerà un punto di riferimento per imprenditori, creativi e professionisti della città.

Eventi&Entertainment

Voya Rooftop non è soltanto un luogo da vivere: è uuna realtà in continua evoluzione, con la possibilità di organizzare eventi privati, press day e corporate in una location panoramica unica a Milano, grazie alla vista mozzafiato e all’offerta Food&Beverage adatta e modulabile per aperitivi, cene, after dinner e long night experiences. E con il plus di un parcheggio custodito ai piedi della Torre WJC.

Voya Rooftop

Ventesimo Piano Torre WJC

Viale Achille Papa 30, Milano

voyarooftop.com

@ voyarooftop.milano

Martedì-Giovedì-Domenica, dalle 19.00 all’1.30

Venerdì-Sabato, dalle 19.00 alle 3.00

Turni Cena dalle 19.00 alle 23.00