Achar, mangiar bene nepalese a Milano

Ambiente sobrio, discreto e soprattutto un’ottima cucina. Queste le caratteristiche essenziali di Achar, ristorante nepalese ubicato in via Piero della Francesca 13 a Milano, a due passi da Corso Sempione, tra la zona Bullona e Piazza Gramsci.

Il nome del ristorante non potrebbe essere più in target: achar è infatti una parola nepalese che si riferisce a una salsa o condimento a base di frutta, verdura o erbe aromatiche. È una parte essenziale della cucina nepalese, da utilizzarsi come accompagnamento per arricchire il sapore dei piatti, una componente versatile della cucina nepalese, offrendo una varietà di sapori che arricchiscono l’esperienza culinaria.

Tra i principali piatti proposti da Achar, spiccano Mo, Momos e Thukpa. Il Mo è una sorta di gnocco di pasta di grano ripiena di carne, verdure o formaggio; è un piatto tradizionale nepalese spesso servito con salsa di pomodoro o salsa di menta. I Momos sono ravioli tibetani ripieni di carne macinata, verdure o formaggio e vengono solitamente serviti con salsa di pomodoro o salsa di soia. Il Thukpa è una zuppa di noodle tipica del Nepal, influenzata dalla cucina tibetana. È un pasto sostanzioso che di solito contiene noodle, verdure, carne e spezie. Per chi non voglia farsi mancare niente, esistono le opzioni rappresentate dai Thali Set, autentici piatti unici e per finire nel miglior dei modi, doveroso assaggiare la torta di tapioca e – perché no – un rum nepalese.

Achar è aperto dal martedì alla domenica dalle 12 alle 15 per il pranzo, dalle 19 alle 24 per la cena.

Achar – cucina nepalese

via Piero della Francesca 13, Milano

telefono +39 02 8724 7049

mail: acharmilano@gmail.com

IG: www.instagram.com/acharcucinanepalese