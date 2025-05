Uomini à la carte: il libro di Francesca Negri e Anna Mazzotti

Dall’autrice di 1001 vini da bere almeno una volta nella vita e di Sex and the Wine, Francesca Negri, e da Anna Mazzotti, giornalista di food&wine per Vanity Fair, sorelle di scorribande enogastronomiche e di tacchi a spillo, arriva “Uomini à la carte” (Leonardo J Edizioni) un manuale semiserio enogastro-sentimentale per scegliere in modo infallibile l’uomo giusto in base alle sue preferenze a tavola e nel bicchiere. Un vero e proprio menu, una cartina tornasole per stabilire fin dal primo appuntamento se quello che avete di fronte potrebbe essere il partner giusto oppure no. E poi, una serie di consigli su come conquistarlo giorno per giorno, dopo che l’avete trovato, con manicaretti e vini da vere Sherazade della tavola. La prefazione è dell’astrologo Antonio Capitani.

Un libro dedicato a chi ha appena iniziato a muovere i primi passi nell’intricato mondo dei sentimenti, ma soprattutto a chi, in quel mondo, di strada ne ha fatta già parecchia senza trovare ancora la via giusta e non per questo si è persa d’animo e ha gettato la spugna. L’amore potrebbe essere dietro l’angolo, bisogna capire se è quello giusto.

“Trovare l’anima gemella e vivere bene al suo fianco non è facile: è frutto di una magica combinazione di destino, istinto, sentimento e ragione, ma anche di tanta osservazione, quella che si tende a sottovalutare quando guardiamo il nostro lui con gli occhi a forma di cuore, tutt’altro che obiettivi – scrivono Francesca Negri e Anna Mazzotti (nella foto) – Approfittiamo allora dei momenti a tavola, quando davanti a un ottimo piatto o a uno splendido vino si allenta il controllo e ci si abbandona, e si possono fare gli incontri più sinceri, stringere amicizie, ricevere grandi confidenze, consolidare alleanze. O trovare l’amore e capire come conservarlo nel tempo».

Questa guida semiseria – e le autrici la definiscono così solo per il tono scherzoso che usano nei profili uomo-cibo o uomo-vino (come Uomo «Canederlo», «Carbonara» o «Tiramisù», e Uomo «Champagne», «Pinot Nero» o «Barolo») – non è solo un aiuto per comprendere meglio chi avete di fronte, ma anche per capire sé stessi e le proprie abitudini alimentari.

Uomini à la carte

di Francesca Negri e Anna Mazzotti

Editore: Leonardo J Edizioni

N° pagine: 140

Prezzo di copertina: 19,90 euro

