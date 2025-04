Terza edizione per la Festa della Birra Belga

Stili, sapori, aromi e colori: sensazioni uniche pronte a tornare grazie all’edizione 2025 della Festa della Birra Belga, in programma venerdì 30 e sabato 31 maggio allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, a circa 40 chilometri dall’area metropolitana di Milano e a pochi chilometri dall’aeroporto di Orio Al Serio. L’ingresso alla Festa della Birra Belga è gratuito, i biglietti saltafila sono disponibili a questo link.

La Festa della Birra Belga è un appuntamento unico nel suo genere, grazie ad un programma che prevede degustazioni, laboratori, conferenze, la possibilità di acquistare birre, confezioni regalo e gadgets, musica e spettacoli dal vivo, un’area gastronomica con un’offerta belga ed internazionale. Il tutto potrà essere gustato e assaporato nelle terrazze dello Spazio Fase.

La birra belga è un Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO grazie ad una lunga tradizione artigiana e ad una grandissima varietà di prodotti d’eccellenza (oltre 2mila denominazioni commercializzate) da bersi preferibilmente in calice: fattori che significano una forte identità culturale per il Belgio e sono sinonimo di cultura approfondita, grazie alla presenza di oltre 400 birrifici e 1.600 marche di birra diverse. Parlare di birra in Belgio equivale a parlare di vino in Italia e in Francia; quale migliore occasione per scoprire o riscoprire tutto questo se non alla Festa della Birra Belga?

Roeland Storms, organizzatore dell’evento, commenta così l’avvicinarsi della terza edizione: “Con la Festa della Birra Belga voglio far conoscere ai numerosi appassionati italiani il meraviglioso mondo della birra belga. L’edizione 2025 ha tutte le carte in regola per essere un’esperienza unica. Grazie anche al contributo di Brussels House, ben 4 birrifici di Bruxelles saranno presenti per la prima volta. Non vedo l’ora di vedervi lì!”

Guglielmo Pisana, Rappresentante della Regione di Bruxelles in Italia, Malta e San Marino presso l’Ambasciata del Belgio, dichiara: “Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che sarà presentata ufficialmente alla Brussels House di Milano, poiché rappresenta un ponte culturale tra il Belgio e l’Italia: un’occasione privilegiata per scoprire una tradizione secolare che sta incontrando un interesse crescente da parte del pubblico italiano, aprendo nuove opportunità anche a livello di interscambio commerciale”.

Ursula Jone Gandini, Direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles, aggiunge: “Bruxelles è una destinazione imperdibile per gli amanti della birra e del buon vivere, che possono visitare antichi birrifici, birrerie di fama internazionale e il Belgian Beer World, vivendo esperienze autentiche, dedicate proprio alla scoperta della cultura brassicola belga”.