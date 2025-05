Terza edizione Festa della Birra. The Place to Beer

Torna per la sua terza edizione la Festa della Birra Belga, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di birra artigianale e cultura belga. L’evento si svolge venerdì 30 e sabato 31 maggio 2025 negli spazi post-industriali di Spazio Fase ad Alzano Lombardo, a pochi chilometri da Bergamo e facilmente raggiungibile da Milano e dall’aeroporto di Orio al Serio. Ecco i 10 motivi per non mancare:

Finale di Champions League su maxischermo

Sabato 31 maggio alle ore 21, gli spazi interni ospiteranno la proiezione in diretta della finale della UEFA Champions League, per vivere il grande calcio con una birra belga in mano.

Inaugurazione ufficiale

Venerdì 30 maggio alle ore 17 si apre ufficialmente la Festa della Birra Belga, con il taglio del nastro alla presenza degli organizzatori e delle autorità locali. Apertura al pubblico dalle 18; per la giornata di sabato invece l’orario di apertura è alle 16.

Le birre presenti (e per la prima volta anche Bruxelles)

In degustazione un’accurata selezione di birre artigianali belghe, tra spine e bottiglie, provenienti da diversi birrifici del territorio. Grazie alla collaborazione con Brussels House, per la prima volta saranno presenti anche birre selezionate direttamente dalla capitale belga.

Degustazioni guidate con Lorenzo Dabove (Kuaska)

Un viaggio tra i profumi e i sapori delle birre belghe con Lorenzo Dabove, massimo esperto del settore. Due gli appuntamenti: venerdì 30 dalle 19.30 alle 21 e il sabato dalle 16 alle 17.30. Per entrambi gli appuntamenti, la formula è la stessa: cinque birre, una per birrificio. Posti limitati (30 per sessione), biglietti disponibili a questo link.

Il Sour Corner di Tripel B

Da Torino, Tripel B porta il suo stand dedicato alla birra acida: il Sour Corner. Una selezione curata delle migliori birre acide belghe tra Lambiek, Belgian sour e sidri rari, frutto di una continua ricerca nei più prestigiosi birrifici del Belgio.

Area food

Un’ampia zona della Festa della Birra Belga sarà dedicata al cibo di qualità, tra proposte street food e piatti ispirati alla tradizione belga, come frites, carbonade flamande e i gaufres, gli iconici waffles. Il modo perfetto per accompagnare ogni birra.

Programma musicale

Musica live e dj-set accompagneranno entrambe le giornate della Festa della Birra Belga. In programma il dj set di DJ Felipe, direttamente dal Belgio, con un set esclusivo e un live canoro che unisce tradizione e contemporaneità a cura di Sofia Doremi, cantante belga.

Beer shop ufficiale

Non solo da bere in loco: sarà possibile acquistare birre e gadget da portare a casa, grazie al beer shop allestito all’interno della festa con prodotti dei birrifici partecipanti (e non soltanto).

Ingresso gratuito + saltafila

L’ingresso alla festa è completamente gratuito. Sono disponibili biglietti saltafila per velocizzare l’accesso: prenotabili a questo link. Tutti gli acquisti si effettuano esclusivamente tramite token, acquistabili in loco o online.

Una location unica

Spazio Fase, ex cartiera ottocentesca riqualificata, rappresenta uno dei centri culturali più suggestivi della bergamasca. Un ambiente perfetto per immergersi nella cultura belga, tra birra, musica e convivialità.

La birra belga è un Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO grazie ad una lunga tradizione artigiana e ad una grandissima varietà di prodotti d’eccellenza (oltre 2mila denominazioni commercializzate) da bersi preferibilmente in calice: fattori che significano una forte identità culturale per il Belgio, grazie alla presenza di oltre 400 birrifici e 1.600 marche di birra diverse. Parlare di birra in Belgio equivale a parlare di vino in Italia e in Francia; quale migliore occasione per scoprire o riscoprire tutto questo se non alla Festa della Birra Belga?

L’ingresso alla Festa della Birra Belga è gratuito, i biglietti saltafila sono disponibili a questo link.

FESTA DELLA BIRRA BELGA

venerdì 30 maggio 2025 dalle 18 all’1

inaugurazione e taglio del nastro alle ore 17

sabato 31 maggio 2025 dalle 16 all’1

sito: festadellabirrabelga.it

instagram: festadellabirrabelga

mail: info@festadellabirrabelga.it

infoline: +32.486.79.00.49