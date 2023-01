La Esse Romagnola di Rimini approda a Milano

Dopo aver aperto a Rimini nel 2017, La Esse Romagnola si espande ulteriormente con il suo secondo ristorante in via Tortona 26 nel cuore di Milano, con l’obiettivo di esportarvi la vera tradizione romagnola.

Fondato da quattro giovani imprenditori, il ristorante La Esse Romagnola è nato a Rimini nel 2017 grazie ad Alice Gualtieri, Sofia Zannoni e i due fratelli Fabrizio e Diego Nanni, quattro giovani che hanno deciso insieme di lavorare per esaltare l’identità enogastronomica della loro terra e cioè la Romagna. Così è nata La Esse Romagnola, un ristorante che si propone come una trattoria moderna, una boutique in cui vengono raccontati i sapori romagnoli e dove si propone una cucina autentica, che utilizza esclusivamente materie prime del territorio romagnolo e di alta qualità. Il suo nome? La esse romagnola si riferisce proprio alla parlata romagnola che ha nel suono della lettera esse una particolare e riconoscibile inflessione onomatopeica.

Il menu è alla carta, costruito per valorizzare al massimo gli ingredienti iconici romagnoli: primi piatti a base di pasta fresca, realizzata dalle sapienti mani delle ‘zdore romagnole (le signore romagnole – ndr) secondi piatti di carne, taglieri e una proposta vegetariana. Oltre alla pasta fresca, la proposta food del nuovo locale include anche un focus su alcuni prodotti romagnoli più iconici: piada, cassoni, passatelli e cappelletti; nel menu si notano anche prodotti made in La Esse come Il Tagliolino La Esse: un prodotto 100% creato dai soci, che propongono Il tipico tagliolino all’uovo, spesso e ruvido, condito con crema di Parmigiano, uovo in camicia e tartufo grattugiato sopra.

A Milano La Esse Romagnola è in Via Tortona 26 ed è aperto ogni giorno a pranzo e a cena dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00.

www.laesseromagnolastore.it