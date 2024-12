Hexen Klub Canazei, Effetto Wow, Ricky Le Roy

Dopo l’apertura di sabato 30 novembre, venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2024 inaugurazione stagionale per l’Hexen Klub di Canazei (Trento), il club delle Dolomiti, che per queste due sere agisce in collaborazione con il team di Effetto WoW e che per venerdì 6 presenta come special guest Ricky Le Roy, sabato 7 in console Dany L e Simson dj.

Ricky Le Roy (nella foto) è un dj da sempre alfiere di Metempsicosi, che da più di 25 anni significa musica elettronica di indiscutibile qualità, un team che non ha eguali in Italia per la sua continuità di rendimento e per la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele ad una ben precisa filosofia artistica e sonora, riconoscibile ed inimitabile allo stesso tempo. Il sound di Ricky Le Roy è molto ritmato, morbido e solare: per questi motivi è sempre apprezzato da chi viene alle sue serate.

L’inaugurazione dell’Hexen Club coincide con la settimana di apertura degli impianti sciistici e soprattutto delle strutture alberghiere della Union Hotels di Canazei, da quasi 80 anni autentico presidio territoriale grazie alla sua attività turistico-alberghiera e che per dicembre propone una serie di appuntamenti in collaborazione con la Ale Piva Production con la presenza di personaggi dello sport e dello spettacolo quali La Romagna in Val di Fassa e La Pupa e Il Secchione in Alta Quota.

La Union Hotels Canazei e Campitello di Fassa della famiglia Nicolodi opera incessantemente durante le stagioni invernali ed estive in una delle zone più incantevoli e suggestive del mondo: la Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti, dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’umanità e dove risiede Dolomitisuperski, il più grande comprensorio sciistico del mondo, che vanta 1220 km di piste, 450 impianti di risalita e 30 snowpark, davvero una meta sciistica d’eccellenza a livello internazionale. Oltre ai diversi complessi alberghieri, Union Hotels dispone di ristoranti, pub, discoteche, parchi giochi attrezzati, centri congressi, centri wellness, beauty, fitness, dando opportunità di lavoro a numerosi collaboratori ed ospitalità ad una clientela cosmopolita proveniente da oltre 80 nazioni diverse. Ultima ma non meno importante – anzi! – la grande attenzione che la Union Hotels dedica all’enogastronomia.

www.unionhotelscanazei.it