Hexen Klub Canazei: al via la stagione 2025/26

Sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 inaugurazione stagionale per l’Hexen Klub di Canazei (Trento), il club delle Dolomiti per definizione, che per queste due sere agisce in collaborazione con il team di Effetto WoW. Sabato 6 in console Dany L. & Martin Juice (main room), privè a cura di Brainevents & Effetto Wow; domenica 7 Mr Ricky (Il Muretto di Jesolo), Ale S, Andy De Rouge, Lucky Boy e Alan Voice (main room) e Dany L. & Simson (privè).

L’inaugurazione dell’Hexen Club coincide con la settimana di apertura degli impianti sciistici e soprattutto delle strutture alberghiere della Union Hotels di Canazei, da quasi 80 anni autentico presidio territoriale grazie alla sua attività turistico-alberghiera.

La Union Hotels Canazei e Campitello di Fassa della famiglia Nicolodi opera incessantemente durante le stagioni invernali ed estive in una delle zone più incantevoli e suggestive del mondo: la Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti, dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’umanità e dove risiede Dolomitisuperski, il più grande comprensorio sciistico del mondo, che vanta 1220 km di piste, 450 impianti di risalita e 30 snowpark, davvero una meta sciistica d’eccellenza a livello internazionale. Oltre ai diversi complessi alberghieri, Union Hotels dispone di ristoranti, pub, discoteche, parchi giochi attrezzati, centri congressi, centri wellness, beauty, fitness, dando opportunità di lavoro a numerosi collaboratori ed ospitalità ad una clientela cosmopolita proveniente da oltre 80 nazioni diverse. Ultima ma non meno importante – anzi! – la grande attenzione che la Union Hotels dedica all’enogastronomia.

www.unionhotelscanazei.it