Gin & Tonic Festival: da Berlino a Cala Gonone

Il 24 e 25 luglio arriva “Gin & Tonic sotto le stelle”, con oltre 100 etichette, musica ed esperienze affacciate sul Golfo di Orosei. Nello stesso weekend il Festival debutta anche a Berlino con la sua prima edizione internazionale

Dalla Sardegna a Berlino

Dalla Sardegna a Berlino, passando per alcune delle destinazioni più suggestive dell’estate europea. Gin & Tonic Festival torna il 24 e 25 luglio 2026 a Cala Gonone con “Gin & Tonic sotto le stelle”, una nuova edizione pop-up ospitata in una location panoramica con una vista unica sul Golfo di Orosei. L’appuntamento sardo si inserisce in un momento particolarmente importante nella storia del Festival. Nello stesso weekend e in quello successivo, infatti, Gin & Tonic Festival sarà protagonista anche a Berlino, dove presenterà la sua prima edizione internazionale in versione pop-up all’interno del Gaswerk Music Festival. Un debutto che segna l’inizio del percorso internazionale del progetto e che rende ancora più significativo l’appuntamento di Cala Gonone: una delle località scelte per raccontare, nello stesso momento, l’evoluzione di un format nato in Italia e oggi pronto a confrontarsi anche con il pubblico europeo.

Un format internazionale

Dopo il successo dell’edizione dello scorso maggio, che ha inaugurato in Sardegna il “10th Birthday Summer Tour”, Gin & Tonic Festival torna quindi sull’isola con una nuova tappa pensata per unire cultura del gin, musica, territorio e intrattenimento. Gin & Tonic Festival si svolgerà venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 02:00, presso il Centro Sportivo in località Iscrittiorè, a Cala Gonone, nella frazione marina di Dorgali. La location rappresenta uno degli elementi più caratteristici dell’appuntamento: una cornice suggestiva, aperta sul paesaggio e caratterizzata da una vista mozzafiato sul Golfo di Orosei, ideale per vivere due serate estive tra degustazioni, musica e socialità. Per l’occasione, il Festival si presenterà con il suo nuovo format pop-up: una versione più raccolta e immersiva rispetto al tradizionale evento itinerante, progettata per adattarsi alle destinazioni ospitanti e valorizzarne l’identità.

Cala Gonone e Berlino saranno così unite dallo stesso format internazionale: due città, due pubblici e due scenari molto diversi, accomunati dalla volontà di trasformare il Gin & Tonic in un’esperienza da vivere, scoprire e condividere. A Cala Gonone saranno disponibili oltre 100 etichette di gin provenienti da tutto il mondo, tra grandi classici internazionali, produzioni artigianali, marchi emergenti e realtà legate al territorio. Il pubblico potrà costruire il proprio percorso di degustazione, conoscere nuove botaniche e scoprire storie, metodi produttivi e interpretazioni differenti del distillato più apprezzato della miscelazione contemporanea. Il Festival non sarà però soltanto degustazione. Fin dalla sua nascita, il progetto ha infatti puntato sulla creazione di eventi esperienziali, nei quali il prodotto diventa il punto di partenza per una serata fatta di musica, incontri, laboratori e divertimento.

Il Gin Lab

Tra le esperienze protagoniste della tappa ci sarà Gin Lab, il laboratorio realizzato in collaborazione con iltuogin.it. Un vero e proprio “corner” creativo nel quale i partecipanti potranno trasformarsi in “mastri distillatori per un giorno”, selezionando botaniche e ingredienti sulla base dei propri gusti e componendo una ricetta completamente personalizzata. Al termine dell’esperienza, ciascun partecipante potrà portare a casa una bottiglia unica, realizzata con le proprie mani e capace di raccontare la propria personale idea di gin. Accanto alle degustazioni non mancheranno musica e intrattenimento. Entrambe le serate saranno accompagnate da DJ set, mentre sabato 25 luglio saliranno sul palco i Bette The Band e gli Sveatles. Il programma sarà completato da proposte di street food, uno spazio dedicato all’artigianato locale, attività di animazione e momenti di aggregazione pensati per coinvolgere residenti, turisti, famiglie e appassionati.

Portare la cultura del gin in luoghi differenti

Con la doppia presenza a Cala Gonone e Berlino, Gin & Tonic Festival conferma così la propria vocazione: portare la cultura del gin in luoghi differenti, costruendo eventi capaci di dialogare con le città, i territori e le comunità che li ospitano. Da una parte la dimensione internazionale e urbana di Berlino, dall’altra il paesaggio naturale e la vista sul mare di Cala Gonone. Due scenari profondamente diversi, ma uniti da un’unica visione: trasformare ogni tappa in un’esperienza riconoscibile, coinvolgente e memorabile.

Nato nel 2016, Gin & Tonic Festival è uno dei principali punti di riferimento italiani dedicati al mondo del gin e della mixology. Nel corso degli anni ha coinvolto produttori, distillatori, bartender e centinai di migliaia di persone in diverse città italiane, contribuendo alla diffusione della cultura del gin attraverso un format che unisce degustazione, formazione, spettacolo e convivialità.

Nel 2026, in occasione del proprio decimo anniversario, il Festival prosegue questo percorso con nuovi format, nuove destinazioni e il primo debutto internazionale a Berlino. La tappa di Cala Gonone rappresenta quindi non solo un nuovo appuntamento estivo in Sardegna, ma uno dei momenti simbolici di questa evoluzione: un evento internazionale nella visione, ma profondamente legato al territorio che lo ospita.

Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente attraverso la piattaforma Eventbrite e ricevere tutti gli aggiornamenti sulle etichette presenti, sulle attività e sul programma delle due serate.

Gin & Tonic Festival. L’originale. Il più grande. L’unico.

INFO E BIGLIETTI

Date e orari

Venerdì 24 e sabato 25 luglio 2026 Dalle ore 18:00 alle ore 02:00

Location

Centro Sportivo, località Iscrittiorè Cala Gonone – Dorgali (NU)

Biglietti

Ingresso gratuito, previa registrazione e download del biglietto digitale sulla piattaforma Eventbrite.

Canali ufficiali

Sito: gintonicfestival.com Instagram: @gintonic_festival Facebook: Gin & Tonic Festival

Gin & Tonic Festival: da Berlino a Cala Gonone