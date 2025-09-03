Festival
Gin & Tonic Festival approda al Bunker di Torino
Da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2025 il Bunker di Torino accoglierà per la prima volta il Gin & Tonic Festival, l’evento di riferimento assoluto per gli estimatori del distillato più raffinato al mondo. Dopo aver conquistato le principali metropoli italiane, il festival approda nella città sabauda con un’edizione che promette di elevare ulteriormente gli standard dell’eccellenza nel settore beverage. Un palcoscenico industriale per l’alta mixology La scelta della città e della location hanno ragioni ben precise: Torino incarna perfettamente lo spirito del Gin & Tonic Fetival: tradizione, innovazione e ricerca dell’eccellenza; il Bunker, tempio dell’underground torinese è pronto a trasformarsi in un’arena da degustazione senza precedenti. L’architettura post-industriale dello spazio diventerà la cornice perfetta per un evento che celebra la tradizione distillatoria attraverso un linguaggio contemporaneo e innovativo, in un luogo dove l’heritage incontra l’avanguardia. Una città ed una location ideali per il gran finale – l’ultimo appuntamento di questo 2025 – con il Gin & Tonic Festival. Oltre 400 etichette: un patrimonio distillatorio mondiale Il cuore pulsante del festival sarà rappresentato da una selezione curatoriale di oltre 400 etichette di gin provenienti dalle più prestigiose distillerie internazionali. Dai London Dry Gin iconici alle interpretazioni botaniche più avant-garde, dai produttori artigianali italiani alle maison storiche britanniche e olandesi, ogni bottiglia racconterà una storia di maestria distillatoria e passione per l’eccellenza. Programma di alta formazione con expertise internazionale Il festival si distingue per il suo approccio educativo di livello accademico. Le masterclass, condotte da relatori di fama internazionale – membri della Gin Guild – approfondiranno le più rilevanti tecniche di distillazione contemporanee, esplorando l’evoluzione dei processi produttivi dal tradizionale pot still alle più innovative tecnologie di estrazione botanica. Particolare attenzione sarà dedicata all’arte dell’infusione botanica, dove i partecipanti scopriranno come ogni singolo elemento vegetale contribuisca alla costruzione del profilo organolettico finale. I protocolli di degustazione professionale verranno illustrati attraverso sessioni pratiche che insegneranno a riconoscere le nuance più sottili, mentre un focus specifico analizzerà le tendenze evolutive del mercato premium e le prospettive future del settore. Esperienze immersive e personalizzazione L’offerta esperienziale del festival si articola attraverso percorsi di assoluta eccellenza che ridefiniscono il concetto di degustazione immersiva. Il laboratorio Crea il tuo Gin, realizzato in partnership con iltuogin.it, permetterà agli ospiti di cimentarsi nella creazione di blend personalizzati sotto la guida di mastri distillatori, trasformando ogni partecipante in protagonista attivo del processo creativo. Lo stand Gin Special rappresenterà invece il palcoscenico privilegiato per i più talentuosi bartender italiani, chiamati a reinterpretare i classici drink a base Gin attraverso tecniche innovative e ingredienti d’avanguardia. Sarà come sempre presente una selezione di Food Truck per abbinare ai drink prodotti gastronomici e proposte street food italiane, sapori dal mondo e opzioni vegetariane. Gin & Tonic Festival si sta evolvendo e le esperienze sono sempre più immersive e coinvolgenti: attività, giochi e sfide con premi esclusivi. Metamorfosi notturna: dalla degustazione al clubbing Dalla 1 di notte di venerdì 12 e sabato 13 settembre, il festival evolve nella sua dimensione più energica. Il GTF Bunker Party rappresenterà la sintesi perfetta tra cultura del bere consapevole e intrattenimento di qualità, trasformando la venue in uno dei club più esclusivi d’Italia. Accesso al festival In linea con la filosofia inclusiva del brand, l’accesso all’evento rimane completamente gratuito tramite registrazione su Eventbrite, con accesso prioritario garantito fino alle ore 21:00. Una scelta strategica che conferma la mission del festival: rendere accessibile la cultura del premium beverage a un pubblico sempre più ampio e preparato. INFORMAZIONI PRATICHE: · Location: Bunker, Via Paganini 0/200, Torino · Date: 12-13-14 settembre 2025 · Orari Festival: 18:00 – 01:00 · Orari Party: dalla 1 di notte (venerdì e sabato) · Ingresso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite web: gintonicfestival.com facebook: festivalgintonic instagram: gintonic_festival youtube:gintonicfestival5184 tiktok: gintonic_festival foto di Lagarty Photo