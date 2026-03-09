Agosto 2026, Music On debutta a Malta: ecco la line-up

Sabato 1° agosto 2026: Music On e di con Marco Carola farà il suo debutto a Malta: sede scelta il Malta Fairs & Conventions, ampia sede indoor ubicata nel centro dell’isola mediterranea, facilmente raggiungibile sia dal pubblico locale sia da quello straniero e dotata di spazi ed infrastrutture ideali per ospitare al meglio un appuntamento del calibro di Music On.

La line-up di Music On Malta sarà guidata da Marco Carola. Insieme a Marco Carola ci saranno Ilario Alicante, Frankie Rizardo, Mason Collective, East End Dubs, Joey Daniel, Ares Carter e Ant Mifsud.

Nato nel 2012 da un’idea di Marco Carola, in brevissimo tempo Music On è diventato un must nel calendario degli eventi internazionali con protagonista la musica elettronica: più che un party o un festival, un autentico marchio globale partito da Ibiza – dove d’estate si svolge al Pacha ogni venerdì – e poi approdato in tutto il mondo: da Amsterdam a Dubai, da Miami a Milano e a Punta del Este. Sabato 1° agosto 2026 sarà la prima volta a Malta.

Biglietti ed ulteriori informazioni in questo link.

foto di Niels de Vries