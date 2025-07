Solid Grooves e Aperyshow alla Spiaggia del Faro

Agosto 2025 inizia come meglio non potrebbe alla Spiaggia del Faro di Jesolo. Sabato 2 grazie a Solid Grooves, domenica 3 grazie ad Aperyshow on the Beach.

Fondata nel 2015 a Londra da Michael Bibi e PAWSA, Solid Grooves è passata molto in fretta dallo status di realtà seminale underground ad autentico fenomeno globale. La sua ascesa è andata di pari passo con la crescita fulminea dei suoi fondatori ed in breve tempo il marchio Solid Grooves è diventato un punto di riferimento nel panorama della House Music, sia sul fronte discografico – è appena uscita la 100esima release, una compilation che è molto più di un autentico best of) – sia per quanto concerne i suoi eventi, primi tra tutti i suoi giovedì al DC10 di Ibiza. Ora tutto questo approda sabato 2 agosto 2025 (dalle ore 16) alla Spiaggia del Faro di Jesolo, con una line-up che propone Michael Bibi, Marco Carola, Miguelle & Tons, Paramida e Reelow. Il britannico Michael Bibi è noto per il suo stile decisamente unico nella scena house e tech-house, che lo ha portato a diventare un indiscusso riferimento del djing mondiale. La sua musica unisce groove profondi, vocali taglienti e ritmi ipnotici. Dopo una battaglia contro il cancro, è tornato sulla scena con rinnovata energia, diventando simbolo di forza e resilienza.

Domenica 3 agosto 2025 (dalle 16 a mezzanotte) Aperyshow raddoppia: dopo l’edizione da record svoltasi al Campo Fiera di Arsego (Padova) tra fine aprile ed inizio maggio 2025, il primo Charity Festival Italiano per la prima volta va in scena d’estate alla Spiagga del Faro di Jesolo.

“Per Aperyshow è una grande evoluzione – spiega Riccardo Checchin, Event manager di Aperyshow – Una prima volta estiva, una prima volta in spiaggia, con la missione che rimane intatta; come sempre i proventi della manifestazione saranno devoluti ad associazioni del territorio che operano nel terzo settore. I presupposti per una grande giornata ci sono tutti: la comunità di Aperyshow sta rispondendo in maniera entusiastica, altrettanto vale per gli oltre trenta artisti che parteciperanno. Tutto questo ovviamente non sarebbe possibile senza il prezioso supporto delle Istituzioni; all’Amministrazione del Comune di Jesolo, in particolare al Sindaco Christofer De Zotti ed all’Assessore al Turismo Alberto Maschio va il nostro grazie per aver accolto Aperyshow a Jesolo”.

Gli artisti e gli show annunciati per Aperyshow on the Beach sono Andrea Damante, Aura, Bert, Brando, Briks, Cire, Dade, Edmmaro, Emanuele Esposito, Federico Scavo, Il Pagante, Infinity, Lokera, Marco Melandri, Mario Scognamiglio, Matrix, Mazzocchi, N4C, Rudeejay, Salvo Gagliano, Senorita, The Cube Guys, Thomas Rotunno e Zelletta. Con l’appuntamento a Jesolo Aperyshow si conferma unico nel suo genere, grazie alla sua esclusiva capacità di unire musica, divertimento e solidarietà. L’ingresso ad Aperyshow è libero – previa registrazione sul sito di TicketsSms – con donazione volontaria.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Aperyshow.