Sunny Side Festival (Malta): ecco la fase uno

Tanti, tantissimi talenti della miglior musica house e techno mondiale saranno protagonisti della prossima edizione di Sunny Side Festival, in programma da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025 a Malta. Ryan Elliott, Mathew Jonson (live), Sweely (live), Christian AB, PARAMIDA, BASHKKA, Aline Umber, Bruno Schmidt, Jonny Rock, Hostom (Varhat) (live), Mike Shannon (live) e Lamache sono tra i primi nomi annunciati.

Malta è un’isola che ha davvero tutto: un luogo piacevolissimo, con cieli limpidi e azzurri, spiagge perfette ed un mare cangiante. Tante e varie le sue proposte per quanto riguarda cibo, monumenti, storia e cultura, con tante opzioni per quanto riguarda i soggiorni, con un clima piacevole tutto l’anno. Malta sa davvero affascinare ed essere versatile, capace con la sua intrinseca bellezza di creare le condizioni e l’atmosfera migliore per fare festa. Non soltanto musica, a Sunny Side Festival, ma tante possibilità di fare sport, degustare le migliori specialità gastronomiche dell’isola, visitare i suoi tempi e tanto altro ancora.

Tra le migliori location dell’isola che ospiteranno Sunny Side Festival, spicca senz’altro il celebre club Uno Malta, con le sue due sale ed un sistema audio di alta qualità. Non mancheranno altresì feste in spiaggia e boat party, così come sono tante le crew internazionali coinvolte in Sunny Side Festival: Air Funk (Francia), Det Gode Selskab (Norvegia), Dungeon Meat e Half Baked (Regno Unito), Outcast (IT), Rhythm Point (Ibiza), oltre a Trommel, Why Not? (Zanzibar), Yoyaku (Francia), Love on the Rocks di PARAMIDA e Sunny Side Up (Malta) per un festival all’insegna della diversità e della parità di generi.

“Il nostro obiettivo è quello di creare uno spazio adeguato e di qualità per gli appassionati di musica elettronica insieme a tutti i protagonisti del festival provenienti da tutta Europa nella nostra bellissima isola di Malta – spiegano gli organizzatori di Sunny Side Festival – Vogliamo educare le giovani generazioni alla miglior musica elettronica in un ambiente piacevole e che offra momenti ed emozioni da ricordare e ci impegniamo con i nostri partner a trasformare questo festival in una realtà di riferimento internazionale destinata a durare e a crescere costantemente negli anni a venire. Sempre all’insegna della sostenibilità”.

Meglio quindi non perdere altro tempo ed assicurarsi da subito i biglietti per Sunny Side Festival a questo link.