SunIce Festival Summer Edition in Canton Ticino

Dopo il successo della prima edizione, SunIce Festival torna ad Ascona nella vicina Svizzera da giovedì 18 a sabato 20 settembre 2025. SunIce Festival si svolgerà al Seven Senses, al Lido di Ascona, pronto ad ospitare una serie di top dj sulle rive del Lago Maggiore e con lo sfondo delle montagne circostanti: il modo migliore per salutare l’estate 2025.
Colyn, Deborah De Luca, Gravagerz, Hufel, Kölsch, Levi, Lilly Palmer, WhoMadeWho (hybrid set), Worakls: questi alcuni dei principali nomi annunciati da SunIce Festival per l’edizione estiva 2025, gemella di quella invernale che si tiene tutti gli anni in primavera a Sankt Moritz. Una line-up composta da oltre 50 artisti, in grado di abbracciare la musica elettronica a 360° gradi dalla House alla Techno passando attraverso le più diverse sfumature di entrambi i generi.
Tante altresì le novità che caratterizzeranno SunIce quest’anno: un main stage decisamente potenziato, un festival village ed un’area vip del tutto rinnovati ed un programma comprensivo di una serie di attività comprensive di escursioni ed attività sportive, così come non mancherà una vasta offerta culinaria per tutti i gusti.
Sul sito ufficiale di SunIce Festival ogni ulteriore informazione, in particolare per quanto riguarda i pacchetti per l’intero week-end, soggiorni in hotel e shuttle da e per la location del festival.
foto d’apertura di Nico Favero