All’Amnesia Milano Solid Grooves showcase

Solid Grooves è molto di più di sound, per quanto originale e innovativo, è molto più di brand. È un vero e proprio movimento, che nelle ultime estati è stata una delle sorprese più piacevoli delle stagioni ibizenche e che sabato 21 dicembre 2019 approda all’Amnesia Milano in versione showcase.

Sabato 21 dicembre Solid Grooves porta con sè il tridente formato da Michael Bibi, Dennis Cruz e Reelow. Vincitore nell’ultima edizione dei Dj Awards di Ibiza come miglior dj tech-house, il londinese Michael Bibi (nella foto) è tra i fondatori della label Solid Grooves: le sue release sanno mettere d’accordo sia pubblico che dj, sapendo coniugare al meglio le esigenze della dancefloor e i propri gusti musicali. Dj professionista già all’età di 17 anni, lo spagnolo Dennis Cruz vanta release non soltanto per Solid Grooves ma anche per altre label di livello quali Hot Creations e Moon Harbour; quando di parla di tech-house, Cruz è un nome che non manca mai, come dimostra la sua sistematica presenza nei più importanti festival e club mondiali. Dj eclettico per definizione, l’ungherese Reelow possiede uno stile musicale tutto suo, con richiami e riferimenti che spesso e volentieri escono dai canonici confini dell’elettronica: tra le sue release più importanti, spiccano quelle per Desolat e elrow, ad ulteriore dimostrazione della sua acclarata trasversalità.

Sabato 21 dicembre 2019 A.Lab (Amnesia Milano second room) diventa Liability.

