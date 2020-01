Ciak Sport, informazione on line non urlata

Sarà on line da lunedì 3 febbraio Ciak Sport, quotidiano sportivo che punterà su un’informazione selettiva, con non più di sette massimo otto notizie al giorno, e massima attenzione a temi come la lotta al razzismo e al doping. Il calcio avrà il 40% di spazio, il resto sarà suddiviso tra tutte le altre discipline, con spazio anche per le attività amatoriali, la medicina sportiva, con una ben chiara mission editoriale: combattere le fake news.

Il team di Ciak Sport è composto ai vertici da Andrea Vidotti, Ceo e Direttore Marketing, Fabio Massimo Scepi, Supervisor Project e Direttore Comunicazione e Giampaolo Zorzo, Direttore Responsabile della Testata Giornalistica; tra le prossime iniziative in programma, corsi di formazione professionali: il primo si svolgerà il 3 e il 4 aprile a Treviso, è sarà dedicato alla figura dell’inviato sportivo. Tra i relatori, Bruno Pizzul, Giovanni Bruno e Monica Vanali.