Il terzo compleanno di Strakton Records

Mercoledì 4 marzo 2020 Strakton Records festeggia il suo terzo compleanno con il party Gran Casino in Vegas al Blume di Roma. Una notte nella quale ci si sentirà come trasportati a Sin City, con conigliette, croupier, spettacoli e tante sorprese tipiche della città del peccato per antonomasia, uno scintillante Elvis Presley Impersonator su tutti. Dress code? Black Tie, Hawaian Shirts, Extravaganza.

Alla musica penseranno i dj Villanis, Angelucci, Pais, Joseph, Andrea Borghi, KAY, Paggi&Costanzi e Maurizio Accardi, ovvero il team di Strakton Records praticamente al gran completo. Musica della serata, nu disco, house e tech-house.

Fondata nel 2017 dal dj e producer KAY (nella foto), in pochissimo tempo Strakton Records è stata capace di raggiungere diversi piazzamenti ai vertici delle chart, negli streaming e nelle visualizzazioni di mercati di tutto il mondo, spaziando attraverso tutti i generi che caratterizzano e contraddistinguono la musica elettronica. Senza alcun pregiudizio e con una visione d’insieme che sa guardare molto lontano.

La scorsa estate KAY è stato resident a MUCHO IBIZA (tutte le domeniche all’Ushuaïa) e a RICHBITCH (tutti i lunedì all’Hï), due tra i party di maggio successo sulla isla. Il suo nuovo album è atteso per quest’anno.

https://straktonrecords.com