Divertimento in sicurezza allo Shed Club

Divertimento in sicurezza? Con lo Shed Club di Busto Arsizio – in provincia di Varese, a pochi chilometri di distanza dall’aeroporto internazionale di Milano Malpensa – si può. Lo ha dimostrato nella sua location estiva in via Romagnosi ed è pronto a confermarlo per l’imminente stagione indoor che viene inaugurata nel fine settimana da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2020 in Corso XX Settembre.

“Questa estate ci siamo adoperati per aprire lo Shed Summer Club in piena sicurezza – spiega Carlo Ringoli, direttore artistico dello Shed Club dal 2007 – Ci siamo dotati di tutti i presidi necessari, oltre alla segnaletica prevista anche la rilevazione della temperatura dei clienti all’ingresso e abbiamo ridotto la capienza di un terzo rispetto a quella consentita. In ogni serata abbiamo rispettato quanto prescritto dai protocolli, come hanno potuto verificare e confermare i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, con le quali abbiamo da sempre un rapporto di massima collaborazione e che non hanno riscontrato alcuna irregolarità. Per tutti noi il divertimento non può che svolgersi in piena e totale sicurezza”.

Avete deciso di chiudere in anticipo la stagione estiva dello Shed Summer Club.

“Dopo Ferragosto l’aumento dei contagi sia in Italia che all’estero e i rientri dalle vacanze ci hanno suggerito di evitare situazioni di potenziale assembramento, pericolose sia per il nostro personale che per i nostri clienti, in un certo senso abbiamo anticipato quanto poi deciso con l’Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza. In pratica, non c’erano più le condizioni per lavorare e divertirci in serenità nella nostra struttura. Per essere sicuri al 100%, ai nostri dipendenti del Chiringhuito del Foscolo tornati dalle vacanze abbiamo chiesto ed ottenuto di effettuare il tampone: nessuno è risultato positivo. Il Chiringuito sarà aperto per tutto il mese di settembre”.

Che cosa propone lo Shed da venerdì 18 settembre?

“Saremo aperti dal venerdì a domenica come ristorante e lounge bar: durante e dopo le cene proporremo spettacoli di intrattenimento musicale; l’ingresso sarà libero e gratuito anche nella sala CLUB, aperta al pubblico come lounge bar e music bar. In questi giorni stiamo allestendo quanto necessario e doveroso per predisporre al meglio quanto prescritto dai protocolli, senza che questo vada ad intaccare minimamente il comfort e il divertimento dei clienti”.

