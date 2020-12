La Galleria Emozionale di Dario Ballantini

Si intitola “Galleria Emozionale” il progetto digitale del pittore livornese Dario Ballantini, che si sviluppa completamente online fra spazi web e social media, volto a mettere a disposizione del pubblico una sorta di mostra virtuale permanente con una selezione delle proprie opere, da vivere in modo immersivo grazie alle nuove tecnologie online.

Un modo anche per rivolgersi al pubblico internazionale che ha imparato a conoscere Ballantini attraverso le molte esperienze internazionali come ad esempio la realizzazione di un’opera di 10 metri all’ingresso della prestigiosa Metropolitan International School of Miami, la copertura della scala dell’Architetto Maroni al Vittoriale degli Italiani (BS), il murale di 19 metri nel famoso quartiere dei muralisti Wynwood Walls a Miami, la personale all’ArtMoorHouse di Londra.

L’idea si fonda sulla crossmedialità per fondere contenuti testuali, immagini, video che vengono diffusi attraverso tutti i social media con al centro a fare da galleria d’arte il sito web www.darioballantiniarte.it progettato per essere consultato da tutti i dispositivi sia desktop che mobili. All’interno del sito web le opere vengono presentate in modo innovativo ed emozionale attraverso una moltitudine di contenuti, fra cui le clip video che raccontano la genesi dell’opera con le parole di Dario e la voce di Stefano De Sando, mentre scorrono le immagini in movimento del quadro.

Dario Ballantini, livornese classe 1964, svolge l’attività pittorica da 40 anni. È un pittore gestuale, per certi versi angosciato dalle slabbrature del tempo e del colore. Di lui Achille Bonito Oliva dice “come artista è autentico: ha forza espressiva, senso del colore, capacità di disegno e dominio dello spazio”, mentre Luciano Caprile racconta di “dipinti che nei diversi momenti del loro travagliato divenire, costituiscono la riscoperta di un angolo importante, poco esplorato di noi stessi”.

“Dario Ballantini / Arte” è un progetto online articolato e ricco di sfaccettature che abbraccia tutti i canali digitali oltre al web, utilizzando le diverse possibilità offerte anche dai social media strutturando i contenuti affinché siano personalizzati per ogni piattaforma, come ad esempio i caroselli di Instagram, i puzzle di Facebook, i video di YouTube, le bacheche di Pinterest.

L’idea prende forma nei vari incontri in video conference fra Gabriele Gobbo e Massimo Licinio, che coinvolgono subito Dario Ballantini. Assieme condividono la visione comune di portare nel mondo digitale la più classica delle arti: la pittura. Un ampio progetto di digital innovation che abbraccia una vision globale per ampliare il pubblico del mondo dell’arte, sfruttando quello che la tecnologia mette oggi nelle mani delle persone curiose ogni giorno. Ma che è solo un punto di partenza perché si avrà uno sviluppo costante seguendo l’evoluzione del mondo tecnologico del futuro.

Grazie alla multicanalità di internet verranno via via presentate diverse opere e contenuti che cambieranno nel tempo, per avere sempre esperienze diverse e fare un viaggio nell’arte di Ballantini.

Per vivere l’esperienza completa è sufficiente collegarsi al sito darioballantiniarte.it con qualsiasi dispositivo mobile e desktop e da lì visitare le opere o collegarsi a tutti i social network integrati nella vasta comunicazione progettata ad hoc: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube e Tumblr.