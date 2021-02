Adolescenti si lanciano contro auto in corsa: la nuova sfida su TikTok

Sui social scatta un nuovo allarme, su TikTok si sta diffondendo una pericolosa e nuova sfida chiamata planking challenge. I primi casi sono stati segnalati nelle scorse ore a Gallipoli. La sfida potrebbe però essere presto accolta da molti altri ragazzi che vivono in altre città. Di che si tratta? La sfida consiste nel gettarsi davanti alle auto in corsa per cogliere di sorpresa chi guida il veicolo.

Molti sono gli utenti che su Facebook, in un gruppo frequentato da persone che vivono a Gallipoli, stanno segnalando i pericolosi episodi. Questi hanno fatto sapere che un gruppo di ragazzini, tra i dieci e i dodici anni di età, di sera si recano in Viale Europa e nel Centro Storico e si lanciato in mezzo alla strada non appena vedono un auto arrivare per cogliere di sorpresa gli automobilisti. Si tratta di una sfida pericolosissima che potrebbe costare la vita a quei giovani ragazzi. Giovanissimi e influenzati dai social probabilmente non si rendono conto di quanto sia grave ciò che fanno.

Al momento gli episodi avvenuti a Gallipoli sono stati segnalati solo sul noto social network. Nessuna segnalazione è ancora arrivata alla polizia, al sindaco e alla polizia municipale. Le forze dell’ordine stanno comunque svolgendo più controlli per cercare di impedire agli adolescenti di provare a mettere in atto la pericolosa planking challenge spopolata su TikTok mettendo a rischio la loro vita.