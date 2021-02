Nuovo Dpcm fino a Pasqua, parla Speranza:”Rischioso allentare le misure”

L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare la popolazione, i contagi aumentano ed è per questo che le misure non possono essere allentate. Il nuovo DPCM sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile, ciò significa che comprenderà anche le festività di Pasqua. Il nuovo decreto verrà definito in seguito ai dati del monitoraggio settimanale del venerdì.

Roberto Speranza si è detto positivo, a detta sua in fondo al tunnel si inizia a vedere la luce. Il Ministro della salute ha fatto sapere che il virus può essere arginato grazie alla progressione della campagna vaccinale. Ci ha tenuto però a ribadire che è indispensabile in questo momento non abbassare la guardia. A parer suo ad oggi le condizioni epidemiologiche non consentono di allentare le misure di contrasto. Ha poi aggiunto che si verificherebbe una nuova e incontrollata diffusione dei contagi se i rischi fossero sottovalutati. Se ciò accadesse sarebbe più difficile portare avanti la campagna di vaccinazione e gli ospedali andrebbero di nuovo in crisi.

Intanto, il divieto degli spostamenti tra le regioni è stato prolungato fino al 27 marzo, rimangono però consentiti quelli relativi al rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È anche consentito spostarsi per ragioni di lavoro, necessità e salute. Nella giornata di oggi la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini e Roberto Speranza avranno un confronto con Comuni, Regioni e Province per valutare le nuove misure da adottare. Sarà lo Stato a decidere quali misure saranno necessarie per contrastare l’emergenza sanitaria.