Maria Elena Boschi vittima di stalking: “Mi seguiva ovunque…”

Maria Elena Boschi vittima di stalking, per mettere fine agli atti persecutori dell’uomo non ancora identificato lo ha denunciato. Da settimane la capogruppo di Italia Viva alla Camera riceveva dal suo stalker insulti e attacchi sui social, telefonate sempre più insistenti e mail davvero sgradevoli. Ha raccontato che l’uomo la seguiva ovunque, quando si è accorta che si recava nei posti che lei frequentava si è decisa a presentare denuncia contro di lui.

Dopo che ha denunciato il suo stalker, Maria Elena Boschi è stata convocata dalla polizia giudiziaria, poco dopo l’ha ascoltata il procuratore Stefano Pizza per conoscere maggiori dettagli della spiacevole vicenda. Questa non è la prima volta che l’ex ministro si ritrova a fare i conti con atti persecutori da parte di sconosciuti. Nel 2017 era già stata vittima di stalking da parte di un uomo che per molto tempo l’aveva perseguitata e tormentata.

Giuseppe Dragone, un uomo di 45 anni, continuava ad inviarle messaggi dicendole di essere innamorato di lei, i due non si erano mai incontrati. All’inizio a modo suo la corteggiava, poi iniziò però a minacciarla. In uno dei tantissimi messaggi che le aveva inviato c’era scritto: “Tu sei il mio fiore. Ti amo, ma ti devo ammazzare”. Dopo che la Boschi lo ha denunciato l’uomo è stato condannato a due anni e due mesi di carcere. Tanti altri sono gli episodi di stalking, lei stessa ha fatto sapere che vanno avanti dal 2014 da parte di persone diverse.