Putin, Russia: “Navalny? Non posso garantire che uscirà vivo di prigione”

In previsione dell’incontro del 16 giugno con il Presidente americano Joe Biden, il Presidente russo, Vladimir Putin, ha rilasciato un’intervista esclusiva con la Nbc, dicendo che “non può garantire che Alexei Navalny uscirà di prigione vivo“.

“Queste decisioni non sono prese dal presidente“, ha detto Putin all’emittente americana.

Navalny è in carcere dallo scorso gennaio, quando è tornato in Russia dopo un tentativo di avvelenamento che per mesi l’aveva costretto a una convalescenza in Germania.

Per Putin si tratta di un prigioniero qualunque “e non riceverà un trattamento diverso“, ha dichiarato alla Nbc.

Exclusive: President Putin says he can't guarantee that Kremlin critic Alexei Navalny will come out of jail alive and dismisses allegations that Russian hackers were behind recent cyberattacks. https://t.co/822vaCrUiS – @KeirSimmons — NBC News (@NBCNews) June 14, 2021

Putin e l’intervista alla Nbc

Nella lunga intervista dell’11 giugno, il giornalista Keir Simmons ha parlato di alcune delle questioni più discusse e controverse riguardanti la sua presidenza.

Le accuse di attacchi informatici verso i paesi stranieri e delle interferenze nelle elezioni statunitensi del 2016 e del 2020, che Putin ha respinto totalmente.

Simmons ha chiesto a Putin se abbia ordinato l’assassinio di Navalny.

“Ovviamente no. Non abbiamo queste usanze, di uccidere le persone“, ha risposto il Presidente.

Poi, alla domanda se avrebbe potuto assicurare che Navalny uscirà vivo dal carcere, Putin ha risposto “Guardi, queste decisioni in questo paese non sono prese dal presidente. È un tribunale che decide se liberare o no qualcuno. Per quanto riguarda la salute, di tutti quelli che sono in carcere, è un qualcosa di cui è responsabile l’amministrazione di ogni carcere“.

L’organizzazione di Navalny definita “estremista”

Il 9 giugno il tribunale di Mosca ha dichiarato illegali ed estremiste le organizzazioni che fanno capo a Navalny e il suo movimento politico.

Sono interessate dalla sentenza la Fondazione anticorruzione FBK, che ha pubblicato le inchieste sulla corruzione della classe dirigente russa e la Fondazione per la Tutela dei Diritti dei cittadini e le sedi territoriali, attraverso cui Navalny porta avanti le sue campagne.

Leggi anche: Raquel Sànchez Silva: la star sposata con Mario Biondo quando è morto