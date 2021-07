New York, tentano di rapire un bimbo di 5 anni: la mamma lo salva [VIDEO]

La spaventosa vicenda risale allo scorso giovedì, 15 luglio 2021, due uomini hanno tentato di rapire un bimbo di cinque anni a New York, nel Queens. I fatti si sono svolti in pieno giorno, un uomo è sceso all’improvviso da un’auto che era parcheggiata, si è diretto verso la famiglia e dopo aver preso il bambino ha iniziato a correre verso il veicolo per scappare via.

L’uomo era già riuscito a far salire il bimbo in auto ma la madre non gli ha permesso di portarlo via. Insieme ai figli è tempestivamente intervenuta riuscendo a tirarlo fuori dal finestrino per portarlo in salvo. Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza presente nella zona in cui è successa la vicenda a New York, nel Queens.

Due uomini tentano di rapire un bimbo a New York, uno di loro è stato arrestato

Immediato è stato l’intervento della Polizia in seguito alla segnalazione di tentato rapimento. Per cercare di risalire all’identità degli uomini che hanno provato a sequestrare il bimbo di cinque anni, gli agenti hanno diffuso il video della vicenda anche sui social. Uno dei dei è stato rintracciato dalle forze dell’ordine. Si tratta di un ragazzo di 24 anni. Dopo essere stato fermato è stato arrestato con la grave accusa di tentato rapimento. Al momento non è noto il motivo che abbia spinto lui e il suo complice a tentare di rapire il bambino. Prima di essere portato in carcere è stato portato in ospedale per una valutazione psichiatrica.