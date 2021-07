Palinuro: due cani bagnino salvano 15enne in balia del mare [VIDEO]

L’episodio è accaduto a Palinuro, nel Cilento, in provincia di Salerno.

Durante una normale giornata al mare, una giovane 15enne, Ilenia, è stata trascinata in acqua dalla corrente molto forte.

Igor e Luna, due cani bagnino, si sono tuffati in acqua per salvarla e trascinarla fino a riva.

I cani, addestrati nelle operazioni di soccorso in mare, si sono dati il cambio nella difficile nuotata controcorrente riuscendo così a trasportare la giovane aggrappata a loro.

Le amiche della ragazza avevano subito avvertito i bagnini, intervenuti immediatamente con i due animali.

“Sono gli eroi della giornata”, ha scritto la Scuola Italiana Cani Salvataggio, pubblicando la foto dei due cani sulla spiaggia.

Palinuro: la dinamica dell’intervento

I soccorsi hanno avuto inizio verso le 17. Eccezionali le immagini del salvataggio.

I due cani bagnino si sono dati il cambio per nuotare controcorrente e riuscire a salvare la ragazza che si è trovata in balìa delle onde.

Luna, giovane labrador color miele, ha raggiunto per prima la ragazza, insieme al suo compagno umano che l’ha assicurata al baywatch ed hanno così iniziato la difficile manovra di rientro.

Nel frattempo li ha raggiunti anche la seconda squadra di soccorso.

La ragazza ha potuto aggrapparsi direttamente al cane Igor, compagno di Luna, per essere riportata finalmente in salvo dalle amiche che l’aspettavano preoccupate a riva.

L’operazione è stata eccezionalmente documentata da un video realizzato da uno dei bagnanti che hanno assistito alle operazioni di salvataggio.

Scuola Italiana di Cani Salvataggio

La Scuola Italiana Cani Salvataggio è un’organizzazione di volontariato fondata da Ferrucio Pilenga nel 1988.

Lo scopo è addestrare unità cinofile per il soccorso nautico.

La SICS è articolata in sezioni regionali e conta circa 300 unità cinofile composte da volontari con il proprio cane che svolgono un servizio ausiliario di salvataggio sulle spiagge di tutta Italia.

