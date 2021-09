Una vera e propria tragedia quella accaduta a Yucaipa, in California: marito e moglie, di 38 e 37 anni, muoiono di Covid a distanza di poche settimane. Entrambi non erano vaccinati e i cinque figli di 7, 5, 3 e 2 anni e uno nato pochi giorni prima, sono rimasti orfani.

Marito e moglie muoiono di Covid: la storia di Daniel e Davy Macias

Le complicazioni causate dal Covid non hanno dato tregua alla giovane coppia statunitense. Daniel Macias, professore di matematica, è deceduto lo scorso 10 settembre, dopo che la moglie, Davy, era morta qualche giorno dopo aver dato alla luce il suo quinto figlio. La donna, infatti, aveva scoperto di essere positiva alla 34esima settimana di gravidanza, ma le sue condizioni si sono aggravate subito dopo il parto. Così era rimasta attaccata a un ventilatore per poter respirare, ma a nulla era valso quest’ultimo gesto. La giovane, proprio per il suo stato gravido, aveva scelto di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Stessa cosa per Daniel, che aveva rinunciato all’inoculazione del siero.

I due non erano vaccinati

La coppia, secondo quanto raccontato dal fratello del 38enne, avrebbe contratto il virus durante una gita in un parco acquatico. “Le sue ultime parole prima di essere intubato sono state: se ne hai la possibilità, fallo per non finire come me“, ha dichiarato lo stesso in riferimento alla vaccinazione. I cinque figli, tra cui il piccolo nato proprio lo scorso agosto, saranno accuditi dai nonni così come riportato dalla stampa locale. Due decessi, quelli avvenuti in California, che si aggiungono agli oltre 659mila registrati in tutti gli Stati Uniti dall’inizio della pandemia. Il governo ha confermato che, la maggior parte delle persone che hanno perso la vita nelle ultime settimane, non sono vaccinate. Per questo resta valido l’invito anche da parte del presidente, Joe Biden, di procedere alla vaccinazione quanto prima.

