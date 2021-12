Le radio in ogni loro aspetto grazie ad FM-world

Nato come blog nel 1998, FM-world è diventato con il tempo una testata giornalistica, trasformazione che si è completata nel 2011, quando è stata acquisita da 22HBG, che ne ha reso possibile la crescita in termini di contenuti e di completezza dell’informazione per tutto quanto riguardi il mondo radiofonico. Ogni giorno FM-world propone notizie, curiosità, aggiornamenti ed anteprime dedicati all’universo radiofonico italiano ed internazionale.

Con il tempo, FM-world è diventato soprattutto uno dei più importanti aggregatori di radio on line; grazie alla sua app è possibile ascoltare e guardare tutte le emittenti italiane e le principali radio internazionali. Prossimamente, l’app di FM-world sarà arricchita con nuove funzionalità e servizi aggiuntivi, in primis la presenza di podcast, consentendo così all’ascoltatore di personalizzare i propri ascolti. L’app FM-world punta ad essere presente su tutte le piattaforme possibili: oltre alla versione per smartphone, esiste quella per smart speaker, smart tv, per pc Windows e Xbox One, prossimamente anche per Mac OS.

FM-world ha la radio nella sua vocazione e per questo punta a diventare sempre più un riferimento internazionale, con particolare attenzione – ad esempio – per le comunità italiane all’estero; non a caso, da alcune settimane FM-world veicola Radio Maria (e presto anche altre emittenti) sulle autoradio di tutto il mondo legate alla piattaforma Xperi.

FM-world è anche e soprattutto una realtà social, con una nutritissima community attiva su tutte le piattaforme: su Facebook è presente con la sua pagina ufficiale e con il gruppo Talkmedia, frequentato sistematicamente da professionisti ed appassionati del mondo della radiofonia.

Sito, pagina social, community, app di FM-world rappresentano e comunicano il mondo delle radio a 360°, con le sue oltre 2.400 radio italiane e 10mila straniere, grazie ad uno staff di professionisti sinceramente appassionati, sempre all’avanguardia e con un occhio improntato al futuro.

FM-world

22HBG