Russia, Putin attacca l’Occidente in tv: “Vuole distruggerci”

Il conflitto in Ucraina dura ormai da tre settimane. Le truppe russe non sembrano intenzionate ad arretrare, continuando a bombardare centri come quelli di Mariupol e Kiev. Intanto, tiene banco il discorso di Putin in tv.

Russia, il discorso di Putin: fuori i traditori

Vladimir Putin ha parlato alla Russia e indirettamente a tutto il Mondo, nel suo discorso in tv tenuto mercoledì 16 marzo: “Stanno cercando di mandare in pezzi la nostra società, speculando sulle perdite russe nel conflitto – dichiara Putin attaccando l’Occidente – sperando che le sanzioni possano provocare l’ammutinamento della popolazione”. Non solo, il presidente si riferisce minaccioso a coloro i quali non stanno approvando le scelte del Cremlino: “L’Occidente sta usando i nostri traditori per raggiungere il suo obiettivo, la distruzione della Russia”.

Per la prima volta, dunque, Putin riconosce il dissenso, e lo fa minacciando tutti coloro che stanno scendendo in piazza per protestare, oppure vogliono semplicemente andarsene: “Ogni nazione è capace di distinguere i patrioti da i traditori – riporta Corriere.it – e sputare fuori questi ultimi”. Il presidente russo invita dunque a fare pulizia all’interno della società, per rendere più forte e unito il paese. Non è mancata, infine, una ‘stoccata’ ai milionari, definiti coloro che hanno le ‘ville e mangiano ostriche’. Anche loro, sono traditori, poiché non riescono a prendere le distanze da Putin, per paura o interesse.

