Morta Catherine Spaak: l’attrice e cantante aveva 77 anni

Catherine Spaak, 77 anni, è morta oggi dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia.

La famiglia, in una nota diffusa, scrive quanto segue.

“L’attrice di tanti meravigliosi film, la brillante conduttrice, la scrittrice, soprattutto la donna che ha vissuto sino all’ultimo con eleganza e carattere, ci ha lasciato stasera a Roma. Ci mancherà tantissimo. I funerali si celebreranno in forma strettamente privata“.

Nel 2019, l’attrice ha avuto una emorragia cerebrale. “Sei mesi fa ho avuto un’emorragia cerebrale e ho avuto delle crisi epilettiche dovute alle conseguenze di questa cicatrice“, diceva Spaak a ‘Storie italiane’ su Raiuno nel settembre 2020.

La donna ha iniziato a farsi conoscere in Italia negli anni ’60, grazie al film “Dolci inganni” di Alberto Lattuada. La fama è arrivata qualche anno dopo con “La voglia matta” e con “Il sorpasso” di Dino Risi.

Le origini di Catherine Spaak

Catherine Spaak nasce il 3 aprile 1945 a Boulogne-Billancourt, in Francia.

All’età di 15 anni arriva in Italia e viene notata da Alberto Lattuada per un ruolo in un film.

Il regista Monicelli la scelse per il suo film “L’armata Brancaleone” con Vittorio Gassman.

All’età di 18 anni sposa Fabrizio Capucci e, da questa unione, nasce la figlia Sabrina, oggi attrice di teatro. L’attrice, negli anni Sessanta, spopola anche come cantante, raggiungendo

la vetta della delle Hit Parade con alcuni singoli di successo.

Negli anni Settanta, durante il musical televisivo “La vedova allegra”, incontra Johnny Dorelli, che sposerà nel 1972: dalla coppia nasce Gabriele, prima della separazione nel 1979.

Il successo

Durante gli anni Settanta e anche in quelli successivi, la televisione affianca la carriera cinematografica, insieme alle attività giornalistiche, con collaborazioni con il Corriere della Sera, Amica e TV Sorrisi e Canzoni. Dal 1985 al 1988 conduce le prime tre edizioni di Forum all’interno di Buona Domenica su Canale 5.

Dopo la trasmissione “Il sogno dell’angelo” condotto nel 2002-2003 su LA7, Catherine Spaak appare in tv solo come ospite in alcune trasmissioni, come “Ballando con le stelle” o “L’isola dei famosi”. Dal 1993 al 2010 è stata sposata con l’architetto Daniel Rey e dal 2013 al 2020 con Vladimiro Tuselli.

Il ricordo degli amici e colleghi

Classe, garbo, eleganza, talento, fascino aristocratico: così colleghi e fan ricordano Catherine Spaak su Twitter.

“Gentile garbata , per me con il suo ‘harem’, una musa ispiratrice. Mi dispiace moltissimo RIP #CatherineSpaak“, scrive Simona Ventura.

“Libera, affascinante, misteriosa, discreta… ciao #catherinespaak“, è il ricordo di Antonella Clerici.

“Un dolore forte. Ciao, Catherine“, la testimonianza di Rita Dalla Chiesa.

“Donna straordinaria, attrice ineguagliabile… L’ho sempre stimata per il rigore professionale e per la profonda sensibilità… Sono da sempre una sua ammiratrice, e lo sarò per sempre“, dice Barbara D’Urso. “Apprendo con dolore della scomparsa di Catherine Spaak, artista poliedrica, colta ed elegante che nel nostro Paese ha trovato una casa che l’ha accolta e amata. Mi stringo ai familiari e agli amici in questa triste giornata“, le parole del Ministro della Cultura, Dario Franceschini.