Nuova accusa ai danni dell’ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale, una donna lo ha accusato di averla presa a schiaffi. La ‘vittima’ si è anche recata in ospedale per farsi rilasciare un referto sulla presunta aggressione subita. Già una donna lo aveva accusato di stalking ed è finito a processo, dove ha negato di essere responsabile delle accuse che gli sono state avanzate. Anche questa volta l’uomo si è detto innocente ed è intenzionato a procedere per vie legali.

In un’intervista concessa ad Ansa, Enrico Varriale ha raccontato che la donna con cui ha una relazione si è presentata a casa sua intorno alle 22.30. A detta sua ha suonato e bussato con insistenza. Quando lui ha aperto la porta la donna in preda alla furia gli ha distrutto molti oggetti all’interno della sua abitazione. Gli tirava anche oggetti addosso. Non appena lui ha provato a bloccarla ha iniziato ad urlare di non toccarla altrimenti lo avrebbe denunciato. Lui ha quindi allarmato la Polizia e un’ambulanza, lei è però andata via prima del loro arrivo.

Finito in tribunale con l’accusa di stalking il noto giornalista a inizio dicembre intervistato da La Repubblica ha raccontato che i due si sono colpiti a vicenda. Ha però precisato di non averla picchiata e di non averle messo le mani al collo come sostiene lei. Ha poi rivelato che quello messo peggio alla fine era lui, aveva anche un occhio pesto. In seguito alla denuncia è stato disposto un divieto di avvicinamento a Varriale nei confronti della donna che lo ha accusato di averla picchiata e di averle messo le mani attorno al collo mentre tentava di difendersi. La gip ha definito la personalità del giornalista aggressiva, provocatoria e incapace di autocontrollo.