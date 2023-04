Il mercato del gioco d’azzardo in Italia subirà grandi cambiamenti

Dopo anni di incertezze e continui cambiamenti repentini, il mercato del gioco d’azzardo sembra star per subire una vera e propria riforma.

Sono moltissimi gli aspetti che saranno modificati, ed in questo articolo vi proporremo un riepilogo di quello che sta per succedere, e una breve spiegazione degli aspetti che verranno modificati e come.

C’è Bisogno di una Riforma

Dopo la creazione del nuovo governo, con a capo il premier Giorgia Meloni, l’incarico per la riforma del gioco è stato dato all’assessore al Tesoro Italo Volpe. Egli ha dichiarato, durante un convengo a Roma, cheun intervento normativo è necessario, e che tale proposta verrà messa nel disegno di legge di riforma fiscale del 2023. Questo disegno di legge rivedrà il sistema fiscale italiano e a quanto detto da Volpe, ci sarà un capitolo intero dedicato al settore del gioco d’azzardo in Italia.

Un importante aspetto di tale riforma sarà la correzione della procedura di gara italiana per le concessioni di gioco, che nel 2021, come ci ricordiamo aveva dovuto affrontare varie incertezze. Il mondo del gioco è in perpetua evoluzione, ed il mondo del gioco online è sempre pronto a migliorarsi per dare al giocare la migliore esperienza di gioco possibile.

L’ ADM

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dovuto far fronte a molti cambiamenti negli ultimi anni, e questi cambiamenti erano stati anche dettati dalla volontà di Marcello Minenna, ex presidente dell’ADM. Ad oggi il suo mandato è concluso, e con esso il decreto che aveva cercato di ridurre, in maniera significativa le concessioni per il gioco d’azzardo, sia online che retail. Questa manovra aveva portato allo sbando il sistema delle licenze, ed aveva addirittura portato all’intervento del parlamento. Alla fine, tali licenze sono state prorogate fino al 2024. Questo lasso di tempo dovrebbe essere sufficiente per dare il tempo agli operatori per considerare varie mosse successive.

Un nuovo quadro di mercato verrà redatto e pubblicato in aprile, in quanto il settore del mercato del gioco d’azzardo ha urgente bisogno di una riforma, il prima possibile. Sono moltissimi i settori in cui stiamo vedendo dei cambiamenti fondamentali, ed il settore del gioco sarà uno di questi. Cos’è interessante da sapere è certamente l’obiettivo principale di tale riforma, che punta prima di tutto ad una stabilità di mercato. Oltre a questo, questo nuovo quadro di mercato includerà anche altri aspetti del settore come norme sui luoghi di gioco, gli orari di aperture, le distanze dei negozi ed i rischi del settore. Ad accompagnare le volontà di Volpe ci sarà l’aiuto fondamentale di Sandra Savina, nuovo sottosegretario del Tesoro e membro di Forza Italia, che con le sue competenze provvederà a gestire questa riforma nel migliore dei modi, per avvicinarsi sempre di più a questa fondamentale stabilità di mercato che sarà di beneficio per molti.