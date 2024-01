Golfos con Dennis Cruz e PAWSA al Fabrique

Le avanguardie musicali vanno intercettate al momento giusto: si deve sempre andare oltre le convenzioni, i limiti e le abitudini, proprie ed altri. Un metodo ed uno stile che da sempre caratterizzano la one-night Vision, prodotta da Amnesia Milano e che torna venerdì 26 gennaio 2024 con il progetto GOLFOS a cura di Dennis Cruz e PAWSA, affiancati nella circostanza da Miguelle & Tons.

Il dj e producer spagnolo Dennis Cruz conferma di serata in serata e di set in set la sua capacità di sapersi richiamare alle proprie radici musicali, che fanno riferimento al funk, alla disco e talvolta persino al flamenco. La prova provata di tutto ciò? Il suo album “Roots”, uscito nel 2021 per l’etichetta discografica Crosstown Rebels, senza dimenticare i suoi set tra Ibiza e Miami e quelli tra fine e inizio anno lo attendono in giro per il mondo, da Los Angeles alla Costarica, da Las Vegas a Tulum.

Lo stile di PAWSA è davvero inconfondibile: una tech house fantasiosa contaminata da richiami old-school, così come i suoi set sanno spaziare con naturalezza tra generi, decenni e contesti differenti. Co-fondatore della etichetta Solid Grooves Records insieme a Michael Bibi, nel 2021 PAWSA è entrato nella classifica Alternative Top 100 DJs della rivista DJ Mag; sempre nello stesso anno si è aggiudicato i Best Of British Awards nella categoria Best Producer: negli ultimi due anni pochi dj sono cresciuti quanto lui.

Origini venezuelane, residenti allo Space Club di Miami, Miguelle & Tons si stanno facendo notare sempre più grazie in particolare alle tracce della loro etichetta discografica Two and Half Cats, una su tutte “Un Poquito”, autentica hit da dancefloor nel 2022.

ingresso Fabrique Milano venerdì 26 gennaio 2024: 35€ + ddp

www.fabriquemilano.it