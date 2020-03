La Fondazione CRT dona 3 milioni di euro per l’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare l’intera popolazione, la Fondazione CRT ci ha tenuto a dare il suo importante contributo in una situazione così difficile e delicata per l’Italia. Per far fronte all’emergenza causata dalla diffusione del virus, la Fondazione ha donato 3 milioni di euro. Alla Croce Rossa Italiana, alle Misericordie e all’Anpas ha fornito 17 nuove ambulanze. Alle centrali operative del 118 regionale e al servizio di maxi emergenza in Piemonte e Valle d’Aosta ha invece fornito due automediche e 3 ambulanze di biocontenimento.

Un’importante donazione è stata destinata anche alla Protezione Civile della Valle d’Aosta e del Piemonte, si tratta di più di 30 mezzi. Agli ospedale di entrambe le regioni saranno destinati invece materiale urgente e attrezzature fondamentali. Tra queste: ventilatori polmonari, mascherine e letti per la terapia intensiva. Il Presidente della Fondazione CRT, Giovanni Quaglia, ha fatto sapere di aver raccolto molte esigenze dagli istituti e dal mondo del volontariato.

Il Presidente della Fondazione ha poi aggiunto: “Con questa prima risposta emergenziale, Fondazione CRT mette a disposizione del territorio piemontese e valdostano nuove dotazioni. Ciò a supporto dello straordinario impegno delle donne e degli uomini che si adoperano con il massimo della dedizione e del sacrificio per prestare soccorso alle persone più fragili.”